В Иракском Курдистане прошел бой между пешмергой и боевиками РПК

Боевики Рабочей партии Курдистана напали на солдат пешмерги (регионального ополчения) Иракского Курдистана, сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники с силах безопасности.

В беседе с агентством «Анадолу» (АА) о нападении, которое произошло в деревне Кани Маси в провинции Духок, местный командир пешмерга генерал-майор Салар Теймур сообщил, что боевики использовали ракеты и пулеметы.

Он отметил, что террористы были отбиты без потерь среди в рядах пешмерги.

Но ровно год назад, 5 июня 2021 г., пятеро солдат пешмерга были убиты в засаде РПК в Духоке.

Согласно официальным данным правительства Иракского Курдистана, в 2015 году РПК оккупировала 515 деревень на границе Эрбиля, Духока и Сулеймании. Из них 304 находятся в провинции Духок, 177 в Эрбиле и 34 в Сулеймании.

После успешных трансграничных операций Турции в последние годы РПК отступила от турецкой границы в вглубь Ирака. За последние семь лет она заняла еще 285 деревень.

В заявлении от 27 февраля 2021 года премьер-министр Иракского Курдистана Масуд Барзани подчеркнул, что власти не могут восстановить 800 деревень из-за РПК, добавив, что они не потерпят присутствия террористической группировки в регионе.

Действия РПК привели к эвакуации сотен деревень в Эрбиле, Духоке и Сулеймании, вынудив тысячи людей покинуть свои дома.

Такие виды деятельности как сельское хозяйство стали невозможными в районах, где находятся РПК, поскольку службы местного самоуправления, включая строительство дорог и инфраструктуры, воды и электричества недоступны.

Курды, которые хотят вернуться в свои деревни, сталкиваются с препятствиями из-за террористов. Солдаты пешмерги также иногда сталкиваются с боевиками РПК, не говоря уже о том, что наземные мины, установленные РПК, стали причиной гибели многих бойцов пешмерга за эти годы.

Если в 1990-е годы РПК базировалась в городах, то после этих столкновений она отступила в сельскую местность, откуда начала террористические акты и перекрыла дороги.

Из-за тесных политических, экономических и культурных связей правительства Иракского Курдистана с Турцией, РПК без колебаний наносит ущерб экономическим ресурсам региональной администрации, которую она обвиняет в «сотрудничестве с оккупантами». Так РПК неоднократно атаковала региональный нефтепровод в Турцию, основной источник дохода администрации Эрбиля.