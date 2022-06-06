В Косово ветераны освободительной борьбы требуют повышения пенсий

Сотни ветеранов войны в Косово столкнулись с полицией на акции протеста с требованием повышения пенсий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.
Полиция в понедельник не пускала членов Организации ветеранов войны Армии освобождения Косово (АОК) к зданию парламента в Приштине, где законодатели обсуждали предложение о повышении минимальной заработной платы со 170 евро до 250 евро на человека в месяц.
Более 30 000 ветеранов войны получают 170 евро (183 доллара США) в месяц на пенсию, но не были включены в законопроект, который кстати так и не был принят.
Ветераны ворвались во двор здания парламента, несмотря на примененный слезоточивый газ. Они также попытались войти в холл здания, но были остановлены полицейским оцеплением.
В полиции заявили, что во время «необъявленной» акции протеста участники «пытались проникнуть силой и повредить двери здания парламента», а также применяли против сотрудников полиции твердые предметы и слезоточивый газ.
Полиция отрицает применение против протестующих слезоточивого газа, но местные СМИ показали фотографии, на которых это делает как минимум один полицейский.
По данным полиции, в результате столкновений пострадали двое полицейских и один мирный житель.
Информационное агентство Reuters оценило количество протестующих примерно в 2000 человек и сообщило, что полиция применила перцовые баллончики для их разгона.
Международный валютный фонд и другие финансовые учреждения предупредили, что финансово стесненное Косово, раздираемое нищетой и коррупцией, не может позволить себе предоставлять более высокие пособия своим ветеранам войны.
Напомним, что АОК возглавляла борьбу косовских албанцев за отделение от Сербии в 1998-1999 годах. Между тем ее главные лидеры сейчас предстают перед судом по военным преступлениям в Гааге.
В прошлом месяце гаагский суд приговорил двух лидеров Косовской ассоциации ветеранов войны к четырем с половиной годам тюремного заключения за запугивание свидетелей и воспрепятствование правосудию путем обнародования просочившихся конфиденциальных документов, «относящихся к расследованиям и внутренней работе» прокуратуры.
Что же касается ситуации с выплатами, то здесь на кону стоит очень важная дилемма. Либо косовары прогибаются под "международное сообщество", финансовые институты которого требуют ограничить выплаты борцам за независимость, либо же Косово доказывает делом, что воины освободительной армии заслуживают всего наилучшего. Что из этого важнее в преддверие возможной новой войны с сербскими шовинистами, решать косоварам.