В Косово ветераны освободительной борьбы требуют повышения пенсий

Сотни ветеранов войны в Косово столкнулись с полицией на акции протеста с требованием повышения пенсий, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.

Полиция в понедельник не пускала членов Организации ветеранов войны Армии освобождения Косово (АОК) к зданию парламента в Приштине, где законодатели обсуждали предложение о повышении минимальной заработной платы со 170 евро до 250 евро на человека в месяц.

Более 30 000 ветеранов войны получают 170 евро (183 доллара США) в месяц на пенсию, но не были включены в законопроект, который кстати так и не был принят.

Ветераны ворвались во двор здания парламента, несмотря на примененный слезоточивый газ. Они также попытались войти в холл здания, но были остановлены полицейским оцеплением.

В полиции заявили, что во время «необъявленной» акции протеста участники «пытались проникнуть силой и повредить двери здания парламента», а также применяли против сотрудников полиции твердые предметы и слезоточивый газ.

Полиция отрицает применение против протестующих слезоточивого газа, но местные СМИ показали фотографии, на которых это делает как минимум один полицейский.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали двое полицейских и один мирный житель.

Информационное агентство Reuters оценило количество протестующих примерно в 2000 человек и сообщило, что полиция применила перцовые баллончики для их разгона.

Международный валютный фонд и другие финансовые учреждения предупредили, что финансово стесненное Косово, раздираемое нищетой и коррупцией, не может позволить себе предоставлять более высокие пособия своим ветеранам войны.

Напомним, что АОК возглавляла борьбу косовских албанцев за отделение от Сербии в 1998-1999 годах. Между тем ее главные лидеры сейчас предстают перед судом по военным преступлениям в Гааге.