Можем, когда хотим: мусульмане добились отставки индийской исламофобки

Удивительное по нынешним временам событие международной политики произошло в конце прошлой недели.

Впрочем, началось оно как событие политики внутренней, индийской. Спикер правящей партии индуских шовинистов Бхаратия Джаната Парти (БДП) Нупур Шарма (овца на фото) во время дебатов оскорбила пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. После чего в Индии начались спонтанные акции протеста со стороны местных мусульман, переросшие в беспорядки.

Что же в этом удивительного? В этом как раз ничего. Более того, показательно, что несмотря на моральный, а зачастую и физический террор со стороны агрессивных коровопоклонников мусульмане в Индии все-таки в состоянии активно выражать свою позицию в таких ситуациях. И в этом отличие такой весьма условной и специфической демократии как Индия от режимов вроде тоталитарного Китая, где это в принципе невозможно в таких масштабах.

А удивительно по нынешним временам в этом то, что жесткую и консолидированную позицию по данному вопросу заняли монархии Залива, решительно осудившие такие высказывания спикера правящей партии и пригрозившие замораживанием отношений с Индией.

И что же? БДП оперативно отстранила от должности шайтанку, извинилась за нее, осудила ее действия и заявила, что они идут вразрез с позицией партии. Хотя всем хорошо известно, что эта партия неофициально десятилетиями покрывает оголтелые словесные и физические нападки на Ислам и его последователей. И тем не менее, если своих внутренних мусульман она может себе позволить игнорировать, то когда дело зашло о консолидированной реакции важных экономических партнеров Индии, запеть пришлось по-другому.

То есть, все-таки можем, когда хотим, правительства мусульманских стран? А может быть тогда не ограничиваться такими вопиющими случаями, а поставить дело на системную основу, как делает Запад в случае с уйгурами в Китае? И одновременно с заключением крупным международных контрактов не стесняться задавать правительствам соответствующих стран неудобные вопросы о положении там мусульман?

Глядишь, и положение это начало бы повсеместно улучшаться.