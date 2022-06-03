Дагестан: борьба лжи против Истины

"И пришла истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель", - говорится в Коране (перевод смыслов, сура "Аль-Исра", аят 81).

Из этого видно, что утверждение истины и исчезновение лжи идут вместе. Но это понимают приверженцы не только первой, но и второй, пытаясь не только распространять ложь, но и устранять истину.

Именно так сейчас делают в Дагестане, с одной стороны, внедряя чудовищные фальсификации кавказской и мусульманской истории, а с другой стороны, закрывая рот ее знатокам и мешая распространению истинных знаний о ней.

Чудовищная фальсификация это, конечно, фильм "Аманат", месседж которого заключается в бессмысленности сопротивления российским захватчикам для кавказцев в ходе Кавказской войны, и благе для них принятия российской власти. Все это обильно приправлено романтической клюквой и сопровождается абсолютно безвкусной режиссурой в стиле почти всех дебиловатых российских исторических фильмов нового поколения.

Антиисторичность этой клюквы детально разобрана кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником, завотделом Кавказа Института востоковедения РАН Патимат Тахнаевой, ссылку на статью которой мы приводим ниже https://ndelo.ru/novosti/naskolko-film-amanat-osnovan-na-realnyh-sobytiyah-recenziya-uchenogo-istorika

То есть, фильм "Аманат" - это ложь, ложь и еще раз ложь. И именно поэтому тем, кто ее внедряет, так важно устранить истину и ее знатоков, чтобы люди не понимали, что их кормят ложью. Именно поэтому под ударом оказался один из лучших знатоков дагестанской истории, доктор исторических наук и академический исследователь Кавказской войны Хаджи-Мурад Доного.

Доктора Доного уволили с должности замдиректора Национального музея Дагестана по требованию "Ассоциации ветеранов сил специального назначения", иначе говоря, российских опричников, обвинивших ученого в пропаганде национализма и сепаратизма. В переводе на общепонятный - в том, что он обосновывает классическое представление о Кавказской войне как национально-освободительной для кавказцев, а не "бессмысленной", которой ее сейчас хотят выставить.

Особо же должно поражать то, что опричники эти даже не местные, не хотя бы формально дагестанские манкурты вроде Сергея Меликова, а вообще посторонние. Базируется "Ассоциация" в Ставрополье, а ее директор Степан Любенко вообще из Белгорода. Какое отношение они имеют к Дагестану? Никакого. Но именно по их доносу-требованию увольняют одного из лучших дагестанских ученых.

На самом деле, даже в советские времена такого себе было нельзя представить. Ну разве что только в сталинские, в которые уже полноценно вошла путинская Россия. А так, все-таки, чтобы уволить заслуженного ученого республики, сперва организовали бы разгромную статью против него местных же ученых. На худой конец - московских, но тоже ученых. Но чтобы ученого увольняли по окрику каких-то отставных мусоров, это вообще ни в какие ворота не лезет. Так же как и отсутствие возмущения этим в местной научной среде.

Ну что ж, как говорится, ночь темнее всего перед рассветом. А он будет, и тогда верующие произнесут слова Аллаха: "И пришла истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель".

Вот только кого Он изберет для выполнения этой миссии и кто получит за это награду, а кто наоборот будет оправдываться за свое бездействие и малодушие?