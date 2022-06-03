Россия выступает против новой турецкой операции в Сирии

Россия призвала Турцию не начинать наступление на севере Сирии после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган возобновил угрозы военной кампании против боевиков Сирийских демократических сил.

"С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции. Подобный шаг, в отсутствие согласия законного правительства Сирийской Арабской Республики, представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране. Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии" — заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова добавила, что РФ с пониманием относится к озабоченности Турции в связи с угрозами для национальной безопасности, но в качестве решения проблемы призывает Анкару положиться на "законное" правительство в Дамаске.

"В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР. Это было бы практическим отражением не раз официально звучащих заявлений Анкары об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Оставляем нашим читателям возможность самим оценить всю глубину того, что трудно иначе назвать как "хуцпа" от российского МИД.

Страна, которая прямо сейчас занята вторжением, оккупацией и колониальной войной в соседнем государстве, озабочена "согласием законного правительства САР" и "прямым нарушением суверенитета и территориальной целостности САР".