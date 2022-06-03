Пакистанские талибы продлили перемирие с Исламабадом

Пакистанские талибы заявили, что они продлили на неопределенный срок перемирие с правительством в Исламабаде после двухдневных переговоров с делегацией старейшин пакистанских племен. Прием и посредничеством в переговорах занимались афганские талибы.
По словам Мохаммада Хурасани, представителя группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» или TTP, решение было принято в четверг после «существенного прогресса» в переговорах с группой старейшин, состоящей из 50 человек.
Ни он ни пакистанское правительство пока что не уточнили деталей перемирия.
Пакистанские талибы представляют собой отдельную от афганцев группу, хотя они связаны с афганскими талибами, которые захватили власть в своей стране в августе прошлого года, когда войска США и НАТО находились на завершающей стадии вывода войск из Афганистана.
ТТП вела вооруженное восстание в Пакистане в течение последних 14 лет, борясь за более строгое соблюдение исламских законов в стране, освобождение своих членов, находящихся в плену у правительства, и сокращение пакистанского военного присутствия в бывших племенных регионах страны.
Представитель ТТП Хурасани заявил, что переговоры в Кабуле продолжатся в ближайшие дни. Не было никакого заявления и от афганских талибов, которые в прошлом только заявляли, что предлагают нейтральную почву для переговоров.
Талибы в Афганистане также поощряют новое правительство Пакистана к заключению мирного соглашения с пакистанскими талибами.
Предыдущее перемирие между двумя сторонами истекло 30 мая. До сих пор ни одно из прекращений огня не проложило путь к более прочному миру.
Пакистанские талибы в течение многих лет использовали труднопроходимые приграничные районы Афганистана в качестве укрытий и для организации трансграничных нападений на Пакистан, а теперь же они воодушевились возвращением к власти афганских талибов.
Группа хочет, чтобы пакистанские правительственные силы покинули бывшие племенные районы северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, освободили всех бойцов ТТП, находящихся под стражей правительства, и отозвали все судебные дела против них.