Турецкая компания Baykar через литовцев подарила Украине беспилотник

Турецкая компания Baykar и Агентство оборонной промышленности Турции пожертвуют Литве передовой боевой беспилотник Bayraktar TB2 для передачи Украине после того, как литовцы собрали почти 6 миллионов евро на его покупку, сообщило в четверг министерство обороны Литвы.

Baykar доставит беспилотник через несколько недель. Он будет окрашен в цвета литовского и украинского флагов, сообщает министерство, которое на прошлой неделе заявило, что договорится о покупке беспилотника.

«Мы приехали в Турцию, чтобы согласовать условия закупки беспилотника, но они приготовили для нас самый приятный сюрприз», — заявил заместитель министра обороны Вилюс Семаска.

Baykar подтвердил это пожертвование в сообщении в Твиттере, в котором были размещены фотографии Семаски с беспилотником в его помещениях.

"Литовский народ с честью собрал средства на покупку Bayraktar TB2 для Украины. Узнав об этом, Baykar безвозмездно подарит Литве Bayraktar TB2 и попросит эти средства направить Украине на гуманитарную помощь", - говорится в сообщении компании.

Сотни людей скинулись на покупку беспилотника для Украины в знак солидарности с ее войной против России.

Всего за 5 с половиной дней было собрано в общей сложности 5,9 миллиона евро, в основном в виде небольших пожертвований, сообщает Laisves TV, литовская интернет-вещательная компания, запустившая акцию.

По словам Минобороны, около 1,5 млн евро (1,6 млн долларов) из собранных средств будут использованы для оплаты вооружения для беспилотника, а остальная часть будет использована для другой помощи Украине.

Ранее Киев закупил десятки беспилотников Bayraktar ТБ2, которые в последние годы доказали свою эффективность против российских войск и их союзников в Сирии и Ливии.

Анкара, имеющая хорошие связи и с Киевом, и с Москвой, не входит в число членов НАТО, отправивших тяжелое вооружение Украине.

Литва также хочет приобрести Bayraktar или аналогичный беспилотник для своих вооруженных сил, рассказал Семаска. «Мы изучаем TB2, но это также может быть TB3 или другой беспилотник, вооруженный ракетами», — сказал он.

Разрабатываемый в настоящее время TB3 будет иметь складывающиеся крылья и сможет взлетать или садиться на авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой.

Турция вкладывает значительные средства в оборонную промышленность с 2000-х годов, но настоящий скачок произошел в 2014 году после серьезных инвестиций в передовые технологии и перехода к использованию товаров местного производства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг похвастался турецкой оборонной продукцией местного производства.

Турецкие компании «едва догоняют производство в данный момент», сказал он в телеобращении.

«В настоящее время 80% продукции местного производства, иначе вы будете стучать в чью-то дверь и просить: «Пожалуйста, дайте мне дрон», — добавил он.

«Теперь мы работаем на себя. Вот где сила турка».