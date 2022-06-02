Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии.

«Мы вступаем в новую фазу нашего решения о создании безопасной зоны в 30 километрах к югу (от турецко-сирийской границы). Мы очищаем Тель-Рифат и Манбидж от террористов», — заявил Эрдоган на групповом совещании его Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

Эрдоган заявил, что, поскольку США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию такой безопасной зоны в приграничном районе, Турция готова провести операцию по защите турецкой нации и местного населения на севере Сирии от террористической угрозы YPG (Отряды народной самообороны, сирийская ветвь Рабочей партии Курдистана).

Эрдоган добавил, что затем турецкие силы будут продвигаться «шаг за шагом в другие регионы».

Касаясь заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, Эрдоган подтвердил возражения Турции против этого шага, заявив, что обе страны поддерживают и предоставляют убежище террористам, в том числе членам РПК и другим.

Швеция и Финляндия пока не предоставили Турции никаких конкретных ответов, отвечающих ее ожиданиям, а НАТО является организацией безопасности, а не органом, поддерживающим терроризм, заявил Эрдоган.

Как Турция может одобрять заявки Швеции и Финляндии в НАТО, учитывая, что террористические организации «свободно разгуливают там, проводят митинги?» — спросил он, подчеркнув, что Анкара ожидает, что европейские страны будут действовать искренне и решать ее проблемы.

Относительно стратегии РПК по использованию различных названий и брендов, таких как СДС или PYD, Эрдоган сказал, что некоторые круги пытаются обелить террористическую РПК, обманывая людей многочисленными ярлыками, но они обманывают себя, а не Турцию.

«Мы увидим, кто поддерживает законные операции по обеспечению безопасности, проводимые Турцией, а кто пытается им противостоять», — сказал Эрдоган.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Турцию от новой военной операции и призвал Анкару придерживаться линии прекращения огня, установленной в 2019 году.

«Это то, против чего мы будем выступать», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы обеспокоены тем, что любое новое наступление подорвет региональную стабильность (и) предоставит злонамеренным субъектам возможность использовать нестабильность», — сказал Блинкен.

Между тем, сами сирийские боевики РПК уже начали шантаж западного мира привычными средствами, а именно использованием угрозы ИГИЛ.

«СДС уже некоторое время ожидают возможного сражения», — сказал Фархад Шами, представитель Сирийских демократических сил.

«В случае нападения мы приостановим нашу войну против группировки «Исламское государство» [ИГИЛ] и начнем военные меры против турецкого вторжения», — сказал он агентству новостей AFP.