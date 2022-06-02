Турецкие разведчики рассказали о раскрытии российской шпионской сети

Турецкая Национальная разведывательная организация (MIT) сообщила об операции по обнаружению ячейки из шести человек, работавшей на российскую разведку. Открытие, сделанное в марте 2021 года, было обнародовано только во вторник на этой неделе, сообщает Daily Sabah.

MIT также стоял за раскрытием еще шести подозреваемых, в том числе четырех граждан России, обвиняемых в планировании убийств чеченских диссидентов, проживающих в Турции, в октябре 2021 года, что привело к операциям стамбульской полиции.

В марте 2021 года разведывательная служба Турции раскрыла еще одну сеть, включающую двух граждан Турции. Эту ячейку возглавлял К.Д., гражданин России, который также ездил в Турцию в 2014 году для совершения покушения. В 2015 году мужчина, использовавший поддельные документы, был депортирован после того, как ему были предъявлены обвинения в шпионаже. К.Д., частый гость в Турции, посещал страну 74 раза с 2011 г., и на этот раз вернулся с еще двумя российскими гражданами. Троица преследовала трех других российских граждан, обвиняемых в мошенничестве в их стране, и, как сообщается, обнаружила, что двое из них находятся в Турции.

Их мишенями были Д.С. и А.К., два бывших чиновника Минобороны России, которых обвиняли в незаконной продаже пиломатериалов с деревьяе в военных зонах в Китай в мошенничестве на сумму 4 миллиарда рублей (около 65,3 миллиона долларов). Ячейка поддерживала связь с сотрудником российской разведки, известным только как А.

Трое подозреваемых были задержаны в отеле в стамбульском районе Фатих, популярном месте среди бизнесменов и туристов из России и соседних стран. Все шестеро подозреваемых в настоящее время находятся в тюрьме по обвинению в получении конфиденциальной государственной информации в целях политического или военного шпионажа. Среди других подозреваемых в камере были турецкий государственный служащий, идентифицированный как С.Ч. по прозвищу «Одинокий волк». Двое других турок обвиняются в предоставлении «местной разведки» для россиян.

В последние годы MIT активизировал операции против сотрудников иностранных спецслужб. В прошлом году в ходе двух отдельных операций были раскрыты 15 оперативников Моссада и сеть из девяти подозреваемых, работающих на иранскую разведку .

В феврале был обнародован обвинительный акт в отношении граждан России, обвиняемых в покушениях на чеченских диссидентов в Турции, им грозит до 33 лет лишения свободы. Подозреваемые обвиняются в заговоре с целью убийства чеченского диссидента, названного «Абдулхаким», проживающего в Турции. Предположительно, они действовали по приказу Адама Делимханова, депутата Государственной Думы России и двоюродного брата чеченского лидера Рамзана Кадырова, и Казбека Дукузова.

MIT, обычно хранящий молчание о своей работе, иногда ежегодно публикует обширные отчеты о своей деятельности. В одном из таких отчетов 2020 года подчеркивалось, что деятельность внешней разведки усилилась. В редком заявлении, приложенном к отчету, глава MIT Хакан Фидан заявил, что организация «выполняла активные обязанности в соответствии с интересами нашей страны в зонах конфликтов, активизировала деятельность внешней разведки, вывела борьбу с терроризмом на международный уровень».

«Как MIT, мы стремимся создавать стратегии, меняющие правила игры, разрабатывать новые методы в области разведки, смешивать наши собственные методы с учетом изменений в мире и адаптироваться к изменениям самым быстрым и гибким образом», — заявил Фидан.

Напомним, что Турция давно стала убежищем для политических диссидентов, преследуемых спецслужбами других стран. MIT сумел предотвратить множество нападений и покушений иностранных спецслужб на диссидентов, журналистов и гражданских лиц в Турции. Впрочем, как наверняка знают давние читатели "Голоса Ислама", далеко не все покушения смогли предотвратить турецкие разведчики.