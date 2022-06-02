На Западном берегу убиты еще двое палестинцев

Два палестинца были убиты израильскими войсками на оккупированном Западном берегу в ходе отдельных инцидентов.

По данным министерства здравоохранения Палестины, 29-летний Айман Махмуд Мейсен был убит в четверг утром во время рейда израильских военных на лагерь беженцев Дейшех в южном городе Вифлеем.

Мейсен стал третьим палестинцем, застреленным на оккупированном Западном берегу менее чем за 24 часа. Он был отцом троих детей и бывшим заключенным, который провел три года в израильских тюрьмах, сообщают группы по защите прав палестинских заключенных.

В другом инциденте израильские силы убили 24-летнего Билала Авада Кабаха во время рейда в деревне Ябад, недалеко от города Дженин на севере Западного берега поздно вечером в среду, сообщило министерство.

Кабаха находился в критическом состоянии, когда его перевели в больницу в Дженине, где он скончался.

Армия совершила налет на Ябад вечером, чтобы разрушить дом Диаа Хамарше, который 29 марта совершил обстрел города Бней-Брак недалеко от Тель-Авива, убив пять человек. Хамарше был убит в перестрелке с израильской полицией на месте происшествия.

Также после сноса дома был арестован 59-летний отец Хамарше, Ахмад.

Израиль разрушает дома палестинских нападавших в рамках политики, которая долгое время подвергалась критике со стороны правозащитных групп как коллективное наказание их семей и городов.

Вскоре после начала рейда вспыхнули столкновения с израильской армией в Ябаде, при этом сообщалось о нескольких серьезных ранениях боевыми патронами.

В среду утром израильские силы застрелили 31-летнюю палестинскую журналистку Гуфран Варасне у входа в лагерь беженцев Арруб к северу от Хеврона на оккупированном Западном берегу.

Израильская армия утверждала, что у нее был нож, и она пыталась нанести удар солдатам, но свидетели рассказали Al Jazeera, что Варасне, которая уже третий день работала на радиостанции, не представляла особой угрозы.

В среду израильские силы атаковали похоронную процессию Варасне в лагере, стреляя боевыми пулями по скорбящим и слезоточивым газом прямо в толпу. По крайней мере один палестинец был серьезно ранен так как во время похорон в него попала боевая пуля.

Варасне — вторая палестинская журналистка, убитая израильскими войсками менее чем за месяц.

11 мая израильская армия застрелила корреспондента «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле, когда она освещала военный рейд в Дженине. Израильские силы также атаковали ее похоронную процессию в оккупированном Восточном Иерусалиме, пытаясь помешать ее продвижению пешком.