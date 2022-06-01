Горный Бадахшан: пять человек были убиты в ходе "антитеррористической операции"

Рахмоновский режим в Таджикистане заявило, что пять человек были убиты во вторник в ходе «антитеррористической операции» в неспокойном регионе Горного Бадахшана, граничащем с Афганистаном и Китаем.
Пятеро «членов организованной преступно-террористической группы были обезврежены» после «вооружённого сопротивления», сообщает Госинформслужба со ссылкой на МВД.
В заявлении говорится, что операция была проведена во вторник утром и что мужчины сопротивлялись призывам сдаться.
Власти Таджикистана объявили об «антитеррористической операции» в начале этого месяца после протестов в Горно-Бадахшанской автономной области, которые они долгое время пытались взять под контроль.
Новые жертвы доводят официальное число погибших в результате операции до 14 человек, при этом погиб только один военнослужащий, хотя по неофициальным данным цифра выше.
Внезапные боевые действия в горном районе вызвали обеспокоенность правительств западных стран и правозащитников, которые обратили внимание на отключение связи в регионе.
Напомним, что Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО), периодически становилась горячей точкой после окончания пятилетней гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах.
В этом месяце правительство заявило, что один из его главных оппонентов в регионе Мамадбокир Мамадбокиров был убит «в результате внутренних столкновений преступных группировок», что вызвало опасения дальнейшей эскалации.
Насилие стало самой серьезной вспышкой в регионе с 2012 года, когда в ходе армейской операции погибли десятки человек.