Первый день лета в Палестине начался с убийства палестинки

Израильские силы застрелили палестинскую женщину в среду, когда она приближалась к израильскому контрольно-пропускному пункту, предположительно вооруженная ножом, недалеко от лагеря беженцев Аль-Арруб на оккупированном Западном берегу.

В заявлении израильской армии говорится, что «нападавшая, вооруженная ножом, приблизилась к солдату, который выполнял обычную операцию по обеспечению безопасности на шоссе 60. Солдаты ответили боевыми выстрелами».

Министерство здравоохранения Палестины идентифицировало ее как 31-летнюю Гуфрану Харун Варасну, бывшую заключенную, которая была освобождена из израильской тюрьмы в апреле.

Палестинский Красный Полумесяц заявил, что израильские силы на месте происшествия не позволяли их медикам добраться до тяжело раненой Варасны в течение 20 минут, прежде чем им было разрешено доставить ее в больницу Аль-Ахли в соседнем палестинском городе Хеврон, где она скончалась.

В этом году израильские силы убили уже более 50 палестинцев на оккупированном Западном берегу, в том числе известную журналистку Ширин Абу Акля .

В пятницу израильские силы застрелили 15-летнего палестинца недалеко от Вифлеема после того, как вспыхнули столкновения между жителями Аль-Хадера и солдатами, которые штурмовали город, чтобы «обезопасить перекресток возле незаконного поселения Эфрат», сообщают израильские СМИ .

Гонаим стал 15-м палестинским подростком, погибшим в результате израильских обстрелов в этом году.

Двумя днями ранее 16-летний Гейт Ямин был убит израильскими солдатами, которые сопровождали прибытие израильских поселенцев к "Могиле Иосифа" на окраине города Наблус на Западном берегу.