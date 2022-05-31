Эрдоган все еще против принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции заявил журналистам, что по-прежнему намерен блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что встречи на прошлой неделе с финской и шведской делегациями не прошли «на ожидаемом уровне», отметив, что не было предпринято никаких шагов для удовлетворения опасений Турции по поводу безопасности.

«Пока Тайип Эрдоган находится во главе Турецкой Республики, мы не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, поддерживающих террор», — сказал он журналистам в своем самолете после визита в Азербайджан в субботу, сообщает ежедневная газета Hurriyet.

Эрдоган сослался на интервью шведского государственного телевидения с Салихом Муслимом, членом администрации "Рожавы" на северо-востоке Сирии, в ночь встречи делегации. Он сослался на это как на свидетельство поддержки Швецией боевиков YPG, которых Турция справедливо рассматривает как ветвь террористической Рабочей партии Курдистана, с которой Анкара воюет с 1984 года.

«Они не честные и не настоящие», — сказал Эрдоган и пообещал не допускать стран, которые «прижимают террористов к своей груди, кормят террористов у себя на коленях». Он также обвинил Германию, Францию ​​и Нидерланды в совершении той же «ошибки» поддержки террора.

Отряды народной самообороны, или YPG, составляют костяк возглавляемых США сил в борьбе против группировки «Исламское государство». Турция борется с Рабочей партией Курдистана, или РПК, с 1984 года на территории Турции и северного Ирака, где она активизировала свои операции. Анкара также провела трансграничные операции в Сирии, чтобы оттеснить YPG от своей границы.

Все члены НАТО должны одобрить историческую заявку двух скандинавских стран на вступление в альянс, вызванную тревогой из-за вторжения России в Украину. Турция, которая владеет второй по величине армией в альянсе, заявила, что не допустит их вступления, если не будут предприняты шаги, в том числе снятие ограничений на продажу оружия Турции.