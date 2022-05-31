В Японии на свободу вышла Фусака Сигенобу, легенда войны за Палестину

Фусако Сигенобу, основательница некогда внушавшей страх леворадикальной вооруженной группировки «Японская Красная Армия», в субботу была освобождена из тюрьмы после отбытия 20-летнего срока и принесла извинения за причинение вреда невинным людям.

«Я твердо чувствую, что наконец-то вернулась к жизни», — сказала она, приветствуемая дочерью и толпой репортеров и сторонников в столице Японии Токио.

76-летняя Сигенобу была одной из самых известных женщин в мире в 1970-х и 80-х годах, когда ее группа совершала вооруженные нападения по всему миру в поддержку палестинского дела .

Сигенобу покинула тюрьму в Токио на черной машине со своей дочерью, в то время как несколько сторонников держали плакат с надписью «Мы любим Фусако».

Палестинское молодежное движение приветствовало освобождение Сигенобу и назвало ее «вечным товарищем палестинского народа и борьбы».

Сигенобу отправилась в Ливан в 1971 году и основала Японскую Красную Армию , которая соединилась с палестинскими бойцами, чтобы стать непримиримым врагом Израиля.

Группа превратилась в одну из самых радикальных вооруженных группировок в мире из-за своих смертоносных и зрелищных акций прямого действия (иначе говоря терактов), от угонов самолетов до захвата заложников, в основном в 1970-х годах.

Считается, что Сигенобу организовала в 1972 году обстрел из пулеметов и гранатометов тель-авивского аэропорта Лод, в результате которого 26 человек погибли и 80 получили ранения.

Член ЯКА Козо Окамото, который был ранен и арестован во время теракта в израильском аэропорту, был освобожден в 1985 году в результате обмена пленными между израильскими и палестинскими силами. Сообщается, что он находится в Ливане. Окамото и несколько других членов группы все еще разыскиваются японскими властями.

Японская Красная Армия также взяла на себя ответственность за захват консульства США в Куала-Лумпуре, Малайзия, в 1975 году.

После бомбардировки военного объекта США в Неаполе, Италия, в 1988 году группа больше не совершала крупных атак и исчезла из поля зрения Японии.

Сигенобу, бывшая работница компании по производству соевого соуса, ставшая боевиком, была арестована в Японии в 2000 году и шесть лет спустя приговорена к 20 годам тюремного заключения за участие в осаде французского посольства в Нидерландах.

Она жила в бегах на Ближнем Востоке в течение 30 лет, прежде чем всплыла в Японии.

Ее дочь Сигенобу Мэй, родившаяся в 1973 году от отца из Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), приветствовала освобождение своей матери в социальных сетях.

Сигенобу настаивала на своей невиновности во время осады, в ходе которой трое красноармейцев штурмовали французское посольство, взяв в заложники посла и 10 других сотрудников на 100 часов. Тогда двое полицейских были тяжело ранены. Франция завершила противостояние, освободив заключенного красноармейца, который улетел с боевиками на самолете в Сирию.

Сигенобу не принимала личного участия в нападении, но суд заявил, что она координировала операцию с НФОП.

Сигенобу родилась в бедности в послевоенном Токио и была дочерью майора времен Второй мировой войны, который после поражения Японии стал бакалейщиком.

Ее одиссея в ближневосточной геополитике началась случайно, когда она участвовала в сидячей забастовке в токийском университете, в возрасте 20 лет.

В 1960-х и 1970-х годах Япония была в эпицентре беспорядков в университетских городках в знак протеста против войны во Вьетнаме и планов правительства разрешить американским военным оставаться в стране.

Сигенобу быстро стала участницей левого движения и решила покинуть Японию в возрасте 25 лет. Она переехала в Ливан, не зная ни слова по-арабски, и тут же включилась в палестинскую борьбу.

Она объявила о роспуске Красной Армии из тюрьмы в апреле 2001 года, а в 2008 году у нее диагностировали рак толстой кишки и кишечника, и она перенесла несколько операций.

Сигенобу сказала в субботу, что сначала сосредоточится на своем лечении, и объяснила, что не сможет «вносить вклад в общество» из-за своего слабого состояния здоровья.

Но она сказала журналистам: «Я хочу продолжать размышлять [о своем прошлом] и жить все больше и больше с любопытством».

В письме репортеру Japan Times в 2017 году она признала, что вооруженная группа не достигла своих целей.

«Наши надежды не оправдались, и все закончилось некрасиво», — написала она.

Тем не менее, ни Фусака Сигенобу ни ее дочь Мей, которая работает независимым журналистом, она ничуть не разочаровалась в самом деле борьбы за права угнетенных во всем мире. Они лишь считают, что сегодня есть более эффективные способы чем терроризм ЯКА.

«Я верю в необходимость продолжать работать по тому же делу», — утверждает Мей Сигенобу.

«Японская Красная Армия была интернационалистами. Если бы это движение все еще было активным сегодня, оно поддерживало бы движение за гражданские права в США или угнетение, с которым народ рохинджа сталкивается в Мьянме.

«Их идея поддержки людей, столкнувшихся с несправедливостью и дискриминацией, актуальна и сегодня. Большую часть времени мир недоброжелателен к активистам и людям, которые борются против системы, но мы должны думать о людях, которые действительно нуждаются в их поддержке.

«Каждое действие, каким бы маленьким оно ни было, по-прежнему имеет значение и имеет значение».