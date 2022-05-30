Для чего зомбируют дагестанцев? Чтобы гнать их на убой

На закупку рабсеянских флагов и прочей символики для школ в этом году выделят почти миллиард рублей - если точно, то 971 миллионов.

«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 г. из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн руб.», — говорится в об этом в свежем распоряжении правительства РФ.

Спрашивать о том, зачем нужно выделять целый миллиард для госсимволики в школах в условиях, когда во многих из них, особенно в отдаленных населенных пунктах, нет самого необходимого, бессмысленно. Ответ и так понятен - Мордору не нужно, чтобы дети в комфортных условиях получали знания, которые позволят им гармонично развиваться. Мордору нужны Zомбированные рабсеяне, в фабрику изготовления которых окончательно превращаются российские школы.

Но интересно другое - из 971 миллионов, выделенных на изготовление будущих рабсеян, свыше 10% выделяется на Дагестан - 107,5 миллионов рублей. А ведь в России аж 85 так называемых субъектов федерации. Так цинично называются обычные имперские губернии в условиях, когда нет ни субъектов, ни тем более федерации. И если распределять эту сумму по их количеству, на Дагестан должно было придтись примерно раз в десять меньше средств, чем выделяется на дебилизацию юных дагестанцев.

Откуда же такие приоритеты? Это прекрасно понятно на фоне новостей, которые приходят в последние дни из Дагестана и которые местные и центральные власти пытаются судорожно опровергнуть. А именно о том, что идет отлов молодых дагестанцев не только военкоматами, но и ментовскими патрулями с целью направления на войну с Украиной. Будь то через подписание контракта, вербовка на которое идет по всему Мордору или же через призыв с последующим стимулированием/принуждением к подписанию контракта.

Итак, военное руководство и местные вертухаи сейчас активно отрицают происходящее, утверждая, что множественные сообщения о таких фактах - вбросы. Так как же обстоят дела на самом деле?

По информации наших источников, гребут действительно не всех, а две категории - тех, у кого проблемы с "законом", и призывников-уклонистов. При этом, столкнувшись с негативным общественным резонансом от физического вылавливания людей на дорогах и улицах, начинают переходить к пропагандистским мерам и брать молодых парней и мужчин на слабо. Включается тупая, рассчитанная на дебилов пропаганда, что настоящие мужчины ничего не боятся, а если они боятся воевать, то это уже не мужчины, а трусы.

Вот поэтому Мордору и надо было устранить живой призыв к Единобожию, заменив его насаждением "крутоты" и "пацанизма". Потому что любой единобожник понимает, что мужчина-мусульманин очень даже может и должен бояться, а именно Аллаха и Его наказания. И если он будет бояться надлежащим образом Аллаха, то он не будет бояться тагута и его служителей, в то время как последним нужно, чтобы все было наоборот.

Но все же, почему такой приоритет именно Дагестану, а также ряду других нерусских республик, которые в топе по набору пушечного мяса? Есть версия, что Мордор таким образом жалеет русских, но когда в своей история Россия жалела русских? Если бы это было так, их бы только в прошлом веке не перемололи на фарш десятками миллионов. А теперь среди них осталось критически мало здоровых и способных воевать мужчин в том количестве, которого требует затягивающаяся война. А в Дагестане и ряде других республик много здоровой, спортивной молодежи, которая может стать источником проблем дома, но очень даже пригодится в качестве пушечного мяса.

Поэтому, братья и сестры, читатели - распространяйте эту информацию. Оберегайте свои семьи от Огня, детей, соседей, знакомых от бессмысленной смерти, да и инвалидности и увечий.

Рассказывайте, что информация о том, что Россия выигрывает войну и можно хорошо заработать, особо не рискуя - абсолютная ложь. Россия добивается незначительных тактических успехов ценой невероятных потерь, именно закидывая противника пушечным мясом. При этом удерживая оборону в одних местах и тактически отступая в других, Украина накапливает оперативные резервы и начинает получать оружие, необходимое ей для более эффективных обороны и перехода в контрнаступление. А значит, новые, еще более тяжелые фазы войны не за горами. А с ними и новые волны мобилизаций - молодых парней и мужчин на убой.

Поэтому оберегайте их от попадания в армию в зрелом возрасте, а с детства, если не можете оберечь их от прослушивания дебилизирующей пропаганды в школах, дома проводите с ними разъяснительную работу.