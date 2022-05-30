"Стать белым в глазах белых": за что в Украине гибнут астраханские казахи?

По официальной статистике, этнические казахи (так называемые астраханские казахи) составляют 16% населения Астраханской области. В то же время 80% жителей региона, погибших на войне в Украине и смерть которых публично признана родственниками или властями, являются представителями именно этой этнической группы. Издание Идель.Реалии пообщалось с несколькими астраханцами, чтобы понять, почему так происходит и какую реакцию вызывает местное сообщество.

Многие эксперты и активисты не раз отмечали, что Россия отправляет на войну в Украине непропорционально много представителей этнических меньшинств (в том числе мусульман). По данным издания "Медиазона", самое высокое количество погибших на войне военнослужащих приходится на национальные республики — Дагестан и Бурятию.

Аналогичная ситуация и в регионах без статуса «республики» — Астраханская область отправляет на войну в основном этнических казахов, а не русских. По данным Идель.Реалий, краевые и городские власти Нижнего Поволжья на 18 мая признали гибель 26 уроженцев региона на войне в Украине. По именам погибших и местам их рождения можно с большой долей вероятности сказать, что двадцать один из них являются этническими казахами.

Казахи – вторая по численности этническая группа Нижнего Поволжья после русских. Перепись 2010 года показала, что в Астраханской области проживает около 150 тысяч казахов. Таким образом, этническое казахское население составляет 16% жителей области, указавших свою национальную принадлежность. Но казахи составляют большинство среди признанных погибших на войне. Двадцать один из двадцати шести составляет 80%, то есть разница в пять раз.

Обрывочные сообщения, поступающие из сельской местности Астрахани в первые дни войны, позволяют предположить, что количество жителей области, убитых в Украине, может быть значительно выше, чем это допускают официальные данные. Этнический дисбаланс заметен и в неподтвержденных случаях. Сообщения о погибших на войне появлялись в основном в чатах жителей Володарского района — единственного района Астраханской области, где казахи составляют абсолютное большинство населения.

Идель.Реалии пообщались с несколькими жителями Астраханской области, чтобы понять возможные причины такого дисбаланса и что по этому поводу думают жители региона. Имена собеседников изменены в целях их безопасности.

"ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПРОКОРМИТЬ СЕМЬЮ"



— Это не новая история: казахи всегда были представлены в силовых структурах больше других астраханцев, — говорит Айсулу из Володарского района. — Если вы пройдетесь по областному центру, можно заметить, что казахскую внешность имеет чуть ли не половина полицейских — тоже куда больше доли казахов от всего населения. Та же картина и среди военных, служащих по контракту.

Она считает, что это связано с тем, что астраханские казахи традиционно расселены в сельской местности, в небольших аулах.

— Многие из них расположены далеко от города, не имеют постоянного транспортного сообщения с внешним миром, отделены от больших дорог одной или несколькими паромными переправами, — рассказывает она. — В таких районах высокий уровень безработицы, и, если у тебя есть какие-то амбиции, помимо сельского хозяйства, основные пути — вахтовая работа или служба в силовых структурах. Второй вариант, конечно, воспринимается как что-то более стабильное, к тому же уважаемое, статусное, поэтому молодые ребята из аулов массово идут в армию и в полицию. Зачастую для них это единственный способ прокормить свою семью.



По мнению местной жительницы, казахи выбирают службу в силовых структурах чаще русских еще и потому, что имеют меньше перспектив трудоустройства в крупных городах: из-за ксенофобии многие работодатели предпочтут нанять человека славянской внешности, автоматически считая его более компетентным и презентабельным. Это, по словам Айсулу, дополнительно сужает выбор карьеры, мотивируя астраханских казахов отправляться на службу по контракту, где национальность не играет такой роли.



"У НАС НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСОВ В УКРАИНЕ"

— В контексте нынешней войны может быть еще один фактор — идеологический. Да, казахов среди астраханских военнослужащих необычно много, но явно не абсолютное большинство. Почему же мы слышим практически только об их смертях? Можно предположить, что командование намеренно посылает на передовую солдат нерусской внешности, чтобы подчеркнуть формальное оправдание нападения на Украину: "многонациональный народ Российской Федерации" борется с "фашизмом", — считает уроженец Наримановского района Адильбек.

По его мнению, это иронично: "Речь идет о борьбе многонационального народа, в котором есть и казахи, и Путин говорит: "Я лакец, еврей, мордвин, осетин", но эта борьба направлена на расширение русского мира и продвижение русских этнических интересов. Об интересах лакцев, осетин или казахов речи не идет — у нас вообще нет и не может быть интересов в Украине, мы не имеем к ней никакого отношения. Я вижу в этом грустную иронию — русские фашисты ведут захватническую войну, ведя в бой меньшинства и прикрываясь выдуманным антифашизмом. В итоге наши ребята погибают за тех, кто на самом деле их презирает и просто использует".