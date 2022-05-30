В Судане отменили режим чрезвычайного положения

Командующий армией Судана Абдуль-Фаттах аль-Бурхан в воскресенье отменил чрезвычайное положение, введенное после прошлогоднего военного переворота, о чем заявил правящий суверенный совет.

Аль-Бурхан «издал указ об отмене чрезвычайного положения по всей стране», говорится в заявлении совета.

Также было дано поручение "подготовить атмосферу для плодотворного и конструктивного диалога, обеспечивающего стабильность переходного периода", добавил он.

Воскресное решение было принято после встречи с высокопоставленными военными чиновниками, рекомендовавшими отменить чрезвычайное положение и освободить людей, задержанных в соответствии с законом о чрезвычайном положении.

Это также произошло после последних призывов специального представителя ООН Фолькера Пертеса к отмене чрезвычайного положения после убийства двух протестующих во время акций протеста против государственного переворота в субботу.

Судан сотрясают массовые протесты после переворота, которые были встречены жестоким подавлением, в результате чего, по словам медиков, выступающих за демократию, погибло около 100 человек и сотни получили ранения.

Сотни активистов были арестованы в соответствии с законами о чрезвычайном положении.

В воскресенье военные чиновники также рекомендовали разрешить телевещанию катарской сети Al Jazeera возобновить работу в Судане после того, как власти запретили его в январе за «непрофессиональное» освещение протестов.

В Судане нарастают беспорядки с тех пор, как Аль-Бурхан возглавил переворот 25 октября, нарушив хрупкий переходный период после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году.

Военный переворот вызвал широкое международное осуждение и карательные меры, в том числе резкое сокращение помощи западными правительствами в ожидании возобновления перехода к гражданскому правлению.

Судан, одна из самых бедных стран мира, также борется с экономическим спадом из-за десятилетий международной изоляции и бесхозяйственности при Башире.

Организация Объединенных Наций вместе с Африканским союзом и региональным блоком IGAD настаивают на содействии переговорам под руководством Судана по урегулированию кризиса.

Бурхан пообещал освободить политических заключенных, чтобы подготовить почву для переговоров между суданскими группировками.

В прошлом месяце суданские власти освободили нескольких гражданских лидеров, выступавших против переворота и арестованных в ходе репрессий.