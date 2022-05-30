Еврейские экстремисты ворвались в Аль-Аксу

Сотни ультраправых еврейских экстремистов ворвались на территорию мечети Аль-Акса в Иерусалиме перед провокационным маршем флагом, который может вновь разжечь конфронтацию между израильтянами и палестинцами.

Итамар Бен-Гвир, лидер небольшой ультранационалистической оппозиционной партии в кнессете, вошел в здание рано утром в воскресенье вместе с десятками сторонников.

Сообщается, что израильские силы заняли крышу молитвенного зала «Аль-Кибли» в комплексе в воскресенье утром и осадили верующих внутри него, чтобы поселенцы могли беспрепятственно пройти.

Израильтяне не пускали палестинских журналистов и фотографов в мечеть Аль-Акса и угрожали им арестом.

Израильские силы открыли огонь резиновыми пулями по протестующим палестинцам на территории комплекса, пытаясь разогнать их.

Полиция сообщила, что по меньшей мере 18 палестинцев были арестованы в Старом городе оккупированного Восточного Иерусалима.