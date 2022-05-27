Мировой терроризм: Путин угрожает убить миллионы мусульман

Обсуждая отношение мусульман к российско-украинской войне только под углом их положения в обеих странах, мы невольно упускаем из виду то, как она может затронуть мусульман всего мира. И речь в данном случае идет не о спекуляциях на тему геополитики или угрозе мировой ядерной войны.

Речь о вполне конкретной проблеме, о которой мир говорит во весь голос - глобальном голоде, жертвами которого могут стать миллионы людей на Ближнем Востоке и в Африке, прежде всего мусульман.

Ранее мы уже освещали эту тему, и наши читатели наверняка и сами знают, что именно Украина наряду с Россией была мировой житницей и одним из главных поставщиков продовольствия, в том числе на Ближний Восток и Африку. И поставки эти шли в основном по морю, то есть, через те южные территории Украины, которые частично захвачены, а частично блокированы с моря путинской Россией.

ООН, Европейская комиссия, США во весь голос говорят о том, что безответственные действия России обрекают на голод миллионы людей, которые не получат из-за нее украинский хлеб и другое продовольствие. Об угрозе сложившейся ситуации для Африки говорит и Африканский Союз.

В ответ Путин заявляет, что готов разблокировать поставки продовольствия в ответ на санкции, введенные за агрессию. При этом Кремль рассчитывает получить не просто снятие с себя санкций, несмотря на продолжение им войны, но и возможность торговать захваченными украинскими продовольствием и зерновыми.

Иначе говоря, Кремль говорит: если вы не хотите, чтобы миллионы людей умерли с голоду, а десятки миллионов хлынули беженцами в Европу, позвольте нам уничтожить Украину и покупайте у нас захваченный у нее хлеб.

Такого беззастенчивого и беспредельного шантажа мир не видел уже давно. Да что там шантажа - настоящий терроризма в виде запугивания надвигающейся смертью миллионов людей, уже не говоря о постоянных угрозах применения ядерного оружия.

Но ведь сам Путин в начале своего правления сформулировал кредо - на уступки террористам не идти. Кредо было правильным, но ошибка была в том, кого тогда воспринимали террористами. Потому что в борьбе с террористами мнимыми не увидели террориста реального, который сегодня угрожает голодной смертью миллионов людей и даже уничтожением всего человечества.

А значит делом всего человечества является этого террориста нейтрализовать. Ведь иначе каждый раз он будет брать новых заложников и выдвигать новые требования.