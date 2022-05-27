Al Jazeera подает дело Ширин Абу Акля в Международный уголовный суд

Телеканал Al Jazeera передаст дело об убийстве своей журналистки Ширин Абу Акля прокурору Международного уголовного суда (МУС), говорится в заявлении, переданном в четверг.

Напомним, что 51-летняя журналистка Al Jazeera была убита израильскими войсками во время освещения рейда в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу.

Команда юристов Al Jazeera вместе с международными экспертами по правовым вопросам подготовит дело об убийстве Абу Акля, чтобы передать его в МУС.

Генеральный прокурор Палестинской автономии заявил в четверг, что его расследование показывает, что израильский солдат выстрелил в Абу Акля в результате целенаправленного убийства в Дженине 11 мая.

По его словам, пуля, убившая журналистку, была калибра 5,56 мм со стальным компонентом, используемым силами НАТО. Он повторил, что ПА не передаст пулю Израилю.

Смерть Абу Акля, иконы СМИ, которая стала нарицательной во время второй палестинской интифады и помогла Al Jazeera стать крупной международной сетью, была воспринята во всем мире с шоком и возмущением.

В дополнение к убийству Абу Акля материалы МУС также будут включать бомбардировку Израилем «и полное уничтожение» офиса Al Jazeera в Газе в мае 2021 года, а также «постоянные подстрекательства и нападения» на журналистов Al Jazeera, работающих на оккупированных палестинских территориях.

В заявлении телеканала говорится, что убийство или физическое нападение на журналистов, работающих в зонах боевых действий или на оккупированных территориях, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 устава Международного уголовного суда.