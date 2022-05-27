В Стамбуле арестован новый лидер ИГ

Сообщается, что в Турции был задержан лидер группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* после рейда в Стамбуле.

Высокопоставленные чиновники сообщили агентству Bloomberg, что сотрудники по борьбе с терроризмом и агенты разведки захватили Абу Хасана аль-Хашими аль-Курайши в турецком городе, не уточнив подробностей.

Аль-Курайши, настоящее имя которого Джума Авад аль-Бадри, возглавлял ИГИЛ с тех пор, как их предыдущий лидер Абу Ибрагим аль-Курайши был убит в ходе операции США в Сирии в феврале.

По данным иракских силовиков, Бадри является братом первого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, который в 2014 году провозгласил «халифат» в Мосуле.

Турецкий новостной сайт OdaTV со ссылкой на официальных лиц сообщил, что лидер боевиков был схвачен после продолжительной слежки за домом, в котором он жил.

Сообщается также, что полиция не открывала огонь во время операции, которая проводилась в условиях «строжайшей секретности».

Сайт не назвал ни одного из причастных к этому официальных лиц, но сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит об аресте в ближайшие дни.

Хотя ИГИЛ больше не контролирует обширную территорию, которую оно контролировало в период своего пика с 2014 по 2018 год, когда оно удерживало треть Сирии и Ирака, группировка остается угрозой безопасности во всем регионе, особенно в Ираке, Сирии и Афганистане.

В четверг группа взяла на себя ответственность за серию взрывов бомб в северном афганском городе Мазари-Шариф.

Власти страны заявили, что в результате взрывов погибли по меньшей мере 16 человек.

* - запрещены в РФ