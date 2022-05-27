Новый закон в Ираке предписывает смертную казнь за связи с Израилем

Парламент Ирака принял закон, согласно которому нормализация отношений с Израилем является преступлением, а нарушение закона может караться смертной казнью или пожизненным заключением.

Закон под названием «Криминализация нормализации и установления отношений с сионистским образованием» был одобрен в четверг 275 законодателями, проголосовавшими за него в 329-местном парламенте Ирака.

В заявлении парламента говорится, что закон является «истинным отражением воли народа».

Парламент Ирака не смог собраться ни по какому другому вопросу, кроме закона, запрещающего связи с Израилем, включая избрание нового президента и формирование собственного правительства, что затянуло политическое противостояние в стране.

Ирак никогда не признавал Израиль, и иракские граждане и компании не могут посещать Израиль; у двух стран нет дипломатических отношений.

Новое законодательство также влечет за собой риски для компаний, работающих в Ираке и признанных нарушающими закон, который распространяется на всех иракцев, государственные и независимые учреждения, а также на иностранцев, работающих в стране.

Закон был предложен влиятельным шиитским клириком Муктадой аль-Садром, чья партия, выступающая против тесных связей с США и Израилем, получила больше мест в иракском парламенте на выборах в октябре прошлого года.

Ас-Садр призвал иракцев выйти на улицы, чтобы отпраздновать «большое достижение» принятия закона.

Позже сотни людей собрались на площади Тахрир в центре Багдада, скандируя антиизраильские лозунги.

Законодатели от партии Ас-Садра заявили, что предложили закон, чтобы пресечь любые заявления проиранских соперничающих партий о том, что Ас-Садр вступает в коалицию с суннитами и курдами, которые могут иметь тайные связи с Израилем. Иными словами, главной целью этого законопроекта является прикрытие самого Ас-Садра, но никак не судьба палестинцев.