Тысячи людей на Ближнем Востоке страдают из-за песчаных бурь

Последняя из долгой серии песчаных бурь за последние несколько дней обрушилась на большую часть Ближнего Востока, в результате чего тысячи людей оказались в больницах с затрудненным дыханием.

Международный аэропорт Кувейта второй раз за месяц приостановил все полеты в понедельник из-за пыли. Полеты возобновились во вторник.

Метеорологическая ассоциация Саудовской Аравии сообщила, что на этой неделе видимость на дорогах столицы Эр-Рияда упадет до нуля. Чиновники предупредили водителей, чтобы они ехали медленно. В этом месяце отделения неотложной помощи в городе были заполнены 1285 пациентами, которые жаловались, что не могут нормально дышать.

На прошлой неделе Иран закрыл школы и правительственные учреждения в Тегеране из-за песчаной бури, охватившей страну. Сильнее всего он ударил по пустынному юго-западному региону страны в Хузестане, где более 800 человек обратились за лечением от проблем с дыханием. Десятки рейсов из западного Ирана были отменены или задержаны.

В Сирии песчаные бури нанесли ущерб лагерям в районе Ракки на севере страны, несколько жителей лагеря были доставлены в больницу из-за проблем с дыханием, сообщило агентство North Press .

По сообщению сирийского информационного агентства, в результате песчаных бурь на севере и востоке Сирии в начале этого месяца погибли пять человек.

Песчаные бури на Ближнем Востоке становятся все более частыми и интенсивными, и эта тенденция связана с чрезмерным выпасом скота и вырубкой лесов, чрезмерным использованием речной воды и увеличением количества плотин.

Эксперты говорят, что это явление может ухудшиться, поскольку изменение климата искажает региональные погодные условия и способствует опустыниванию.

Ирак особенно сильно пострадал от штормов: этой весной тысячи людей были госпитализированы из-за шквала песчаных бурь.

«Это общерегиональная проблема, но каждая страна имеет разную степень уязвимости и слабости», — сказал AFP Джаафар Джотери, геоархеолог из Университета Аль-Кадисия в Багдаде .

По словам Джотери, в Ираке опустынивание, усугубляемое рекордно низким количеством осадков, усугубляет интенсивность штормов.

«Из-за 17 лет неправильного управления водными ресурсами и урбанизации Ирак потерял более двух третей своего зеленого покрова», — сказал он. «Вот почему иракцы больше, чем их соседи, жалуются на песчаные бури в своих районах».

Метеорологическое общество Ирака прогнозирует "поднятие пыли" в некоторых частях страны до выходных.

Что тут говорить, если на прошлой неделе самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в Дубае — полностью исчезло под слоем пыли из-за песчаной бури.