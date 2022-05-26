В "Русском мире" без перемен. Их и не будет

Мусульманские, если их конечно так можно назвать, сторонники кремлевской "спецоперации" в Украине рассказывали нам о том, что после вклада, внесенного тик-ток батальонами в уничтожение Мариуполя, в России обязательно увеличится роль исламского фактора.

Если бы это было так, война была бы самым подходящим временем для руководства России оценить своих верноподданных мусульман и продемонстрировать им свою благосклонность. Хотя бы на символическом уровне.

Для примера, оркестр Вооруженных Сил Украины взял и поздравил салаватом всех ее и поддерживающих ее мусульман с Праздником Разговения (https://youtu.be/oLztmMbEvYc).И это при том, что в Украине мусульмане не составляют от 15% до 25% ее населения и не менее этой планки, если смотреть по этническому составу, в рядах ее воюющей армии. В Украине не так много мусульман и никто из них подобно прокремлевским "мусульманским блогерам" не говорит, что по итогам этой войны исламский фактор станет внутри нее определяющим. Нет, мы реалисты - достаточно того, чтобы Украина сохранилась как пространство свободы и безопасности для мусульман, и чтобы об нее сломал зубы Мордор. И тем не менее, от руководства ее армии мы видим такие шаги навстречу мусульманам.

А что же руководство российской армии, в которой этнических мусульман несопоставимо больше, чем в украинской? Оно неизменно высказывает знаки почтения, но... к православию и православной церкви.

Так, министр обороны Сергей Шойгу призвал причислить к лику православных святых генералиссимуса Александра Суворова. То есть, сразу видно - российское государство в лице армии как государственного института слито с русской православной церковью до такой степени, что они там вместе решают, кому быть православным святым.

Конечно, в этом нет ничего удивительного - ведь когда в Подмосковье построили огромное пязыческое капище под названием "Главный Храм Вооруженных Сил России" официально это была православная церковь. И никаких мечетей или буддистских пагод (с учетом роли боевых бурятов и тувинцев) там разумеется не построили, несмотря на возмущения и просьбы их вертухаев в звании "муфтиев".

Вот и сейчас, даже во время войны, Шойгу вообще не задумывается о том, как такие действия командующего армией светского многоконфессионального многонационального государства воспримут многочисленные "нехристи", воюющие в ней. Да потому что, плевать он на них хотел.

Иначе бы он задумался о реакции на этот шаг не только крымскотатарских мусульман, которые всегда были и будут для России чужеродным элементом. Ведь этот "святой Суворов" вырезал жителей Хаджибея (нынешней Одессы) во время взятия этого города. Но хотя бы о реакции живущих во внутренней России ногайцев он бы мог задуматься, учитывая геноцид, устроенный Суворовым ногайцам. О подавлении Суворовым "Майдана" XVIII века - Пугачевского восстания, утопленнного в крови разноплеменного населения Поволжья, включая и православных, нечего и говорить.

Так вот, еще раз - плевать российское руководство хотело на чувства всех этих "чурок", да и своих холопов, предков которых Суворов и иже с ним силой возвращали в рабство. Единственное, о чем оно думает в разгар войны - это о том, как мясника провозгласить православным святым. Видимо, чтобы потом так же к лику святых причислили самого Шойгу, Герасимова, Шаманова... Буданова.

А в "Русском мире" по-другому никак. В нем так было, так и будет. И если кто-то думает, что к изменениям приведет увеличение числа нацменов, пусть задастся вопросом, пусть посмотрит на ультраправославного тувинца Шойгу.