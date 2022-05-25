В боях с РПК погибли пятеро турецких военных

Во вторник Вооруженные силы Турции (TSK) заявили, что пятеро турецких солдат были убиты, двое ранены в ходе столкновений с террористами РПК в зоне операции «Коготь-замок».

После нападения турецкие военные быстро отреагировали, нейтрализовав как минимум двух террористов, добавили в МВД. Двое турецких солдат доставлены в больницу.

По информации, полученной от источников в министерстве, спецназовцы заперли группу террористов в пещере во время продолжающихся операций, несмотря на сильный дождь, туман и периодические песчаные бури. Когда спецназовцы призвали их сдаться, террористы открыли огонь. Столкновения продолжались вокруг пещеры.

После нападения террористов министр национальной обороны Хулуси Акар, главнокомандующий генералом обороны Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер и командующий ВВС генерал Хасан Кучукакюз отправились к южной границе.

Акар и сопровождавшие его командиры провели осмотр района, были проинформированы о последней обстановке и дали указания.

С 2016 года Турция провела три успешных контртеррористических операции через свою границу на севере Сирии, чтобы предотвратить формирование террористического коридора и обеспечить мирное заселение жителей, а именно: «Щит Евфрата» в 2016 году, «Оливковая ветвь» в 2018 году и «Источник мира» в 2019 году.

Сейчас Турция готовится к проведению новой специальной операции против РПК на территории Сирии.