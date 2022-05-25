Израильтяне убили палестинского подростка

Израильские силы застрелили палестинского подростка в северном городе Наблус на оккупированном Западном берегу.

Министерство здравоохранения Палестины назвало имя подростка. Это 16-летний Гайс Рафик Ямин.

Ямин был убит рано утром в среду во время столкновений, вспыхнувших с израильской армией на месте гробницы Иосифа в восточной части Наблуса. Армия обеспечивала защиту еврейских поселенцев, посещавших это место.

Ямин, получивший ранение в голову, был привезен в государственную больницу Рафидия в Наблусе примерно в 2 часа ночи в критическом состоянии и через 15 минут был объявлен мертвым.

По меньшей мере 80 других палестинцев были ранены во вторник вечером в ходе столкновений с израильской армией в районе Наблуса, в том числе 19 ранены в результате попадания резиновых пуль и более 65 в результате удушения слезоточивым газом, сообщает официальное палестинское информационное агентство Wafa.

Министерство образования Палестины сообщило, что подросток учился в десятом классе.

«Мы осуждаем преступления оккупации против наших студентов и преподавателей», — заявило министерство, а также призвало к «необходимости срочного вмешательства для сдерживания оккупации и привлечения ее к ответственности за эти гнусные преступления».

Израильская армия заявила, что палестинцы бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, на что она ответила боевой стрельбой, ранив одного человека, сообщают израильские СМИ.

В этом году израильские силы почти ежедневно совершали набеги на палестинские города и деревни на оккупированном Западном берегу, в ходе которых палестинцы часто были ранены или убиты.

С марта наблюдается особый всплеск рейдов наряду с увеличением числа палестинских нападений, в результате которых в Израиле погибло 19 человек.

57 палестинцев были убиты израильскими войсками на оккупированном Западном берегу с начала 2022 года.

Ранее на этой неделе 17-летний Амджад аль-Файед был убит израильской армией во время рейда в городе Дженин, также на севере оккупированного Западного берега. Палестинские СМИ сообщили, что аль-Файед был застрелен примерно дюжиной пуль, выпущенных в верхнюю часть его тела.

11 мая Ширин Абу Акля , ветеран палестинско-американской журналистки Al Jazeera Media Network, была убита израильскими войсками во время освещения израильского рейда в Дженине.