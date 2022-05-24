В Украине убили племянника Юнус-Бека Евкурова

В Украине погиб Адам Хамхоев, племянник заместителя министра обороны России и бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

О гибели Хамхоева первым сообщил со ссылкой на неназванный источник телеграм-канал ингушского оппозиционного сайта "Фортанга". По словам источника, это случилось в ночь с 20 на 21 мая. Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты.

Позднее это подтвердило правительство Ингушетии:

"В Ингушетии похоронили капитана Адама Хамхоева, погибшего в Украине в ходе спецоперации. Выразить соболезнования родным и близким военнослужащего приехали спикер Народного Собрания республики Магомет Тумгоев с депутатами, первый заместитель председателя правительства Магомед Евлоев, представители администрации Главы и Правительства региона.

Ранее на похоронах побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, который приходится погибшему офицеру родным дядей. Свои соболезнования семье погибшего выразили также представители соседних республик, Минобороны России, глава Дагестана Сергей Меликов".

По подсчётам "Медиазоны", в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны РФ в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Во время боевых действий стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника.



При этом согласно списку убитых в Украине военных из СКФО и ЮФО, который ведет издание Кавказ.Реалии, в ходе путинской агрессии погибли 509 уроженцев Северного Кавказа и Юга России. Сколько погибших не попало ни в какие списки - видимо одному лишь Богу известно. Цвет кавказских народов продолжает погибать на чужой войне за "русский мир".