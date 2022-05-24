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Россия может скоро использовать в Украине "бочковые бомбы" как в Сирии - The Guardian

24 мая в 14:00 Якуб Хаджич 0

Сирийские специалисты по бочковым бомбам были призваны президентом России Владимиром Путиным для оказания помощи Москве во вторжении в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Бочковые бомбы это очень "грубое" оружие, изготовленное из бочек из-под масла, топливных баков или газовых баллонов и начиненное взрывчаткой, горючим и металлическими осколками. Они использовались сирийским режимом для уничтожения больших участков территории, удерживаемой оппозицией. Сбрасываемые с вертолетов и самолетов такие бомбы, вероятно, убилы тысячи мирных жителей.

По данным The Guardian, которая ссылается на источники в разведке, более 50 технических специалистов, имеющих опыт изготовления и доставки примитивных взрывчатых веществ, уже несколько недель находятся в России, работая вместе с путинскими силами. 

Этот факт усиливает опасения Европы и США по поводу того, что Москва планирует применить химическое оружие в Украине после нескольких месяцев неудач.

Один европейский чиновник сказал, что арсенал ракет класса «земля-воздух» в Украине, недоступный для антиасадовской оппозиции, «вероятно, является причиной того, что мы не видели, как [оружие] пересекает границу», согласно The Guardian. 

«Мы знаем, что возможности есть, но если они воспользуются ими, они проиграют; мы узнаем, кто это сделал, и они, скорее всего, все равно будут убиты», — сказал неназванный чиновник, как сообщает британская газета. 

Amnesty International задокументировала использование тысяч бочковых бомб в Сирии, в том числе около 6800 бомб, сброшенных на Дарайю, недалеко от Дамаска, только в период с января 2014 года по февраль 2016 года. 

Режим Асада применил смертоносные химические вещества против районов оппозиции, такие как нервно-паралитическое вещество зарин и хлор. 

Эта кампания истощения привела к сотням смертей и тысячам ранений, что спровоцировало массовый исход из оппозиционных районов. 

«Абсолютно возмутительно — хотя и не удивительно — то, что сирийское правительство продолжает бомбардировать и морить голодом своих гражданских лиц», — заявила в 2016 году заместитель директора Amnesty по Ближнему Востоку и Северной Африке Магдалена Муграби после того, как появилось видео о терроре, учиненном против мирных жителей в Дарайе с использованием бочковых бомб. 

Отметим, что пока что большинство слухов об участии сирийских асадитов в российском вторжении в Украину оказались не более, чем слухами. Тем более, что в отличие от сирийских повстанцев Вооруженные силы Украины действительно имеют неплохой арсенал зенитных средств, способных сбивать вертолеты и низколетящие самолеты.
Автор: Якуб Хаджич
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