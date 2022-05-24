Россия может скоро использовать в Украине "бочковые бомбы" как в Сирии - The Guardian

Сирийские специалисты по бочковым бомбам были призваны президентом России Владимиром Путиным для оказания помощи Москве во вторжении в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Бочковые бомбы это очень "грубое" оружие, изготовленное из бочек из-под масла, топливных баков или газовых баллонов и начиненное взрывчаткой, горючим и металлическими осколками. Они использовались сирийским режимом для уничтожения больших участков территории, удерживаемой оппозицией. Сбрасываемые с вертолетов и самолетов такие бомбы, вероятно, убилы тысячи мирных жителей.

По данным The Guardian, которая ссылается на источники в разведке, более 50 технических специалистов, имеющих опыт изготовления и доставки примитивных взрывчатых веществ, уже несколько недель находятся в России, работая вместе с путинскими силами.

Этот факт усиливает опасения Европы и США по поводу того, что Москва планирует применить химическое оружие в Украине после нескольких месяцев неудач.