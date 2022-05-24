Удастся ли Алиеву умиротворить армян?

Очередные переговоры лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве председателя Европейского Совета Шарля Мишеля можно охарактеризовать как успех для всех их участников.

Но в первую очерель это, конечно, успех для Ильхама Алиева, так как это явно то, что ему хотелось увидеть, и явно не то, что хотелось бы видеть его визави Николу Пашиняну, но на что он, будучи самым адекватным на данный момент политиком Армении, вынужден идти, осознавая ее положение.

Итак, речь идет о том, что стороны договорились создать комиссию по демаркации и делимитации международно признанных границ Азербайджана и Армении и заключить закрепляющий их мирный договор. При этом в формулировках нет ничего не только о "статусе Нагорного Карабаха" или "Арцаха", но и вообще не присутствуют такие политико-географические понятия, вместо которых есть только официальная азербайджанская формулировка - "Карабах".

Нет больше и никакого "народа Арцаха" или "народа Нагорного Карабаха", права которого Баку должен гарантировать, а есть "вопрос о правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе", который необходимо рассмотреть. Ну что ж - официальный Баку никогда и не возражал против того, чтобы в Карабахе жили граждане Азербайджана армянской национальности. Вопрос ведь в том, сколько их там таких - этнических армян, согласных быть или стать гражданами Азербайджана, отказавшись от панармянских химер...

В общем, успех Алиева убедительный и однозначный. Но на самом деле, это успех и Пашиняна, и шанс для самой Армении в ее международно признанных границах сохранить их и перейти к взаимовыгодным отношениям с соседями, которые давно предлагают ей сотрудничать, а не воевать.

Проблема лишь в том, удержится ли у власти Пашинян, предлагающей армянам воспользоваться такой возможностью, не исключено, что последний для них раз. В самой Армении против него опять разворачиваются массовые протесты, на которых "турк Никола" клеймят за "сдачу национальных интересов". Не удивляет и то, что на протестах этих то и дело мелькают гости из Москвы, которые как водится выступают в роли самых ярых патриотов Армении.

Так же нельзя исключать провокаций со стороны тех представителей "этнического армянского населения в Карабахе", которые готовы пойти на все, чтобы не дать ни Баку, ни международному сообществу возможности защитить их права в качестве граждан Азербайджана. Единственный шанс не допустить этого для них - сорвать подписание мирного договора между двумя соседними странами и максимально продлить, а в идеале увековечить присутствие в их непризнанном "Арцахе" российских сил. Благо, именно Россия превращается в крышу для всех непризнанных образований на территории международно признанных государств бывшего СССР.