В Марокко арестовали лже-махди

Марокканские СМИ сообщают об аресте мужчины, который провозгласил себя "махди" (мессией) во время пятничной проповеди.

Сообщается, что мужчина лет пятидесяти заявил прихожанам в мечети в Марракеше, что он Махди, который пришел спасти их, призвав их поверить в него и поклоняться ему, согласно веб-сайту Rue 20.

Он был задержан верующими, а затем доставлен в полицию.

Никаких дополнительных подробностей не сообщалось.

Такие случае не редки. На протяжении современной и средневековой исламской истории многие люди в разных странах мира называли себя "Махди".

Совсем недавно египетские власти арестовали еще одного человека, который утверждал, что он Махди.

Источники СМИ в Египте сообщили, что мужчина по имени Мохаммед Хабаш сделал несколько постов в социальных сетях, пытаясь привлечь последователей, и утверждал, что «помощники Даджаля» преследуют его и не дают ему проповедовать Ислам другим людям.

Он также сказал, что «ходил по повелению Аллаха и получал от Него наставления». Хабаш был арестован в городе Кутур в провинции Гарбия к северу от Каира.

Египетская государственная газета Аль-Ахрам сообщила, что власти задержали его за «распространение ложных убеждений об исламской религии и утверждение, что он был обещанным Махди в социальных сетях».

Источник в египетской полиции сообщил, что четыре месяца назад Хабаш разместил на двери своего дома табличку с надписью «Дом обетованного Махди» и номером своего телефона.