Дагестан: теперь сопротивление выглядит так

Еще относительно недавно сопротивление в Дагестане было делом в основном мужчин. Кто-то пытался устранить зло рукой, кто-то словом, как Хаджимурат Камалов, Ахмеднаби Ахмеднабиев и многие другие.

За годы путинизма большинство из них убили, кого-то посадили, кого-то выдавили зарубеж. И вот, в авангарде сопротивления стихийно оказываются дагестанские девушки. Явно не связанные ни с какими джамаатами и может быть не получившие достаточных исламских знаний. Но зато имеющие совесть и мужество не молчать тогда, когда это делают "ослы, нагруженные книгами" в лице т.н. муфтиев и имамов. Которым их исламские знания не только не дают решимости говорить правду, но и не мешают нести с минбаров чанду о "джихаде", который Кремль ведет в Украине.

Именно такой поступок совершила на линейке в дагестанском Избербаше школьница Зухра Алибекова, крикнувшая: "Нет войне, свободу Украине, Путин - черт!"

https://www.youtube.com/shorts/DiAfzu0wBus

Да, девушку уже заставили извиниться и даже заявить, что все это она сделала на спор с одноклассниками. Но в любом случае пусть Аллах воздаст ей за тот мужественный поступок, который она совершила и помилует за трусость... тех мужчин, которые довели дело до того, что в авангард сопротивления должны выходить такие девушки.

Что же касается легенды о споре с одноклассниками, если это правда, то можно только порадоваться тому, что в условиях зомбирования дети обсуждают такие вещи и у них есть запрос на подобные поступки.

Так что, запомним это имя - Зухра Алибекова из Избербаша. Когда-нибудь, когда те, кто сегодня восхваляют Путина и его преступную политику, начнут говорить, что на самом деле они были против, но их заставляли это делать, надо будет знать имена людей, которые действительно сохранили свою совесть. И которым можно доверить дела общества, чтобы все не повторилось снова.