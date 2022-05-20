Лагерь Рукбан: беженцы пытаются выжить на "ничейной земле"

Сирийский режим и его сторонники из России ужесточили блокаду лагеря Рукбан, импровизированного поселения, в котором проживает около 10 000 внутренне перемещенных сирийцев в засушливой «ничейной земле» между границами Иордании, Ирака и Сирии. Об этом пишет Al Jazeera.

Почти 80 процентов жителей лагеря составляют женщины и дети, живущие в ужасных условиях. На протяжении более трех лет режим Асада блокировал доставку помощи от Организации Объединенных Наций в лагерь, вынуждая его жителей выживать за счет небольшого количества ввозимых контрабандой товаров.

«Нас убивает отсутствие еды», — говорит Ахмад (имя ненастоящее), который находится в лагере уже семь лет.

Ахмад рассказал, что у его жены недавно случился выкидыш на пятом месяце беременности, и что его пожилые родители находятся в плохом состоянии здоровья.

«В лагере буквально ничего нет. Профессиональных врачей нет. Люди умирают, и мы не знаем причины смерти», — сказал Ахмад.

Лагерь находится в 55-километровой «зоне деконфликтной обстановки», которая окружает американскую базу Аль-Танф, где США тренируют силы своих партнеров против ИГИЛ* и препятствуют действиям иранских прокси-сил.

Силы США патрулируют эту зону вместе с силами сирийской оппозиции после сделки с Россией в 2016 году.

Однако за пределами периметра зоны жители лагеря вынуждены возвращаться на территорию, контролируемую режимом, говорит Муаз Мустафа, исполнительный директор Сирийской оперативной группы по чрезвычайным ситуациям, которая находится в прямом контакте с людьми в Рукбане.

В отчете Amnesty International за 2021 год задокументированы пытки, насильственные исчезновения и сексуальное насилие, с которыми столкнулись десятки сирийских беженцев по возвращении в контролируемые режимом районы.

Согласно отчету, не менее 10 человек, вернувшихся из Рукбана, были задержаны, трое из них подверглись пыткам или жестокому обращению, а двое пропали бех вести. Еще 174 репатрианта были арестованы и отправлены в суды по «терроризму», несмотря на гарантии безопасности со стороны Москвы и Дамаска.

«Мы скорее умрем здесь, чем вернемся к сирийскому режиму», — сказал Ахмад.

Невыносимые условия в лагере теперь вытеснили большую часть его населения, составлявшего 30 000 человек в 2019 году. Но «независимо от того, насколько они отчаялись», те, кто остался в лагере, вряд ли уйдут, говорит Мустафа, и единственный выход для этих жертв геополитического тупика — обратиться за помощью.

Между тем, США продолжают полагаться на офис Организации Объединенных Наций в Дамаске для поддержки Рукбана, несмотря на собственное присутствие на базе Аль-Танф.

«Мы повторяем, что режим Асада и Россия должны обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в лагерь, и что гуманитарные поставки должны сопровождать любой доступ в лагерь», — заявил представитель Госдепартамента США.

А Иордания не позволяет гуманитарной помощи пересекать свою границу с Сирией с 2016 года после того, как шесть солдат были убиты в результате теракта ИГИЛ. Ее отношения с режимом Асада тоже заметно потеплели.

Со своей стороны, иракское правительство держит главную дорогу к Рукбану закрытой, что делает невозможным поступление помощи из Ирака.

В начале прошлого месяца двухпартийная группа американских законодателей призвала администрацию Байдена урегулировать кризис в Рукбане, но никаких действенных мер пока не последовало.

* - запрещены в РФ