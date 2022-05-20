Израиль не будет расследовать убийство журналистки Ширин Абу Акля

Израильские военные не планируют расследовать убийство журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акля, что побудило ее семью вновь призвать к прозрачному расследованию ее убийства.

Отдел уголовных расследований израильской военной полиции считает, что расследование, в ходе которого израильские солдаты рассматриваются как подозреваемые, вызовет недовольство в израильском обществе, сообщила в четверг израильская газета «Гаарец».

Газета Jerusalem Post также подтвердила эту информацию.

Напомним, 51-летняя Абу Акля была убита израильским солдатом в прошлую среду, по словам свидетелей и коллег, присутствовавших, когда она была застрелена во время освещения израильского военного рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу.

В день ее убийства Абу Акля была одета в шлем и жилет с четкой надписью «пресса». Она была ранена в затылок, в небольшое пространство между шлемом и бронежилетом. Выстрелы продолжались, когда коллеги и прохожие пытались помочь ей.

В ответ на сообщение семья Абу Акля заявила, что они не удивлены тем, что израильские военные не хотят расследовать ее смерть.

«Мы ожидали этого от израильской стороны. Вот почему мы не хотели, чтобы они участвовали в расследовании», — говорится в заявлении семьи. «Мы хотим привлечь к ответственности всех, кто несет ответственность за эти действия».

«Мы призываем, в частности, Соединенные Штаты — поскольку она является гражданкой США — и международное сообщество начать справедливое и прозрачное расследование и положить конец убийствам».