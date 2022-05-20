Израиль не будет расследовать убийство журналистки Ширин Абу Акля

20 мая в 13:00
Якуб Хаджич
Израильские военные не планируют расследовать убийство журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акля, что побудило ее семью вновь призвать к прозрачному расследованию ее убийства.
Отдел уголовных расследований израильской военной полиции считает, что расследование, в ходе которого израильские солдаты рассматриваются как подозреваемые, вызовет недовольство в израильском обществе, сообщила в четверг израильская газета «Гаарец».
Газета Jerusalem Post также подтвердила эту информацию.
Напомним, 51-летняя Абу Акля была убита израильским солдатом в прошлую среду, по словам свидетелей и коллег, присутствовавших, когда она была застрелена во время освещения израильского военного рейда в оккупированном городе Дженин на Западном берегу.
В день ее убийства Абу Акля была одета в шлем и жилет с четкой надписью «пресса». Она была ранена в затылок, в небольшое пространство между шлемом и бронежилетом. Выстрелы продолжались, когда коллеги и прохожие пытались помочь ей.
В ответ на сообщение семья Абу Акля заявила, что они не удивлены тем, что израильские военные не хотят расследовать ее смерть.
«Мы ожидали этого от израильской стороны. Вот почему мы не хотели, чтобы они участвовали в расследовании», — говорится в заявлении семьи. «Мы хотим привлечь к ответственности всех, кто несет ответственность за эти действия».
«Мы призываем, в частности, Соединенные Штаты — поскольку она является гражданкой США — и международное сообщество начать справедливое и прозрачное расследование и положить конец убийствам».
Ширин Абу Акля, жившая в оккупированном Восточном Иерусалиме, была гражданкой США. Она провела почти три десятилетия, освещая оккупированный Западный берег и сектор Газа.
Семья Абу Акля получила заверения от правительства США, что ее убийство будет расследовано.
Первоначально израильские власти заявили, что палестинские боевики несут ответственность за ее смерть, распространив видео, на котором палестинцы стреляют в переулок.
Однако исследователи из известной израильской правозащитной группы «Бецелем» нашли место, где был снят клип: на расстоянии 300 метров и вне прямой видимости места, где была застрелена Ширин. Подразделение Al Jazeera по проверке и мониторингу новостей также провело расследование и пришло к аналогичному выводу.
Позже Израиль отказался от своего предложения и заявил, что начнет расследование убийства.
Предыдущие расследования убийств палестинцев израильскими солдатами вызвали разногласия в Израиле: многие израильтяне считают, что солдат не следует преследовать за такие действия.
«Причина этого в том, что вам фактически придется возбудить уголовное дело в отношении офицера или солдата израильской армии, участвующего в активной военной операции. Это то, что израильская политика в нынешних условиях считает абсолютно неприемлемым», — говорит журналист «Аль-Джазиры» Имран Хан из Западного Иерусалима.
«Правительство подверглось бы нападкам, если бы это расследование имело место. Оппозиция воспользуется этим, чтобы создать политическую почву».
«Кроме того, как правило, сами израильтяне считают армию неприкасаемой, защитником Израиля, и поэтому все, что они делают в ходе военной операции, является неприкасаемым», — сказал он.
Иными словам, Израиль прямым текстом дает дальнейший карт-бланш на все последующие подобные убийства. Преследовать за это никого не будут, чтобы е вызвать "оппозицию в обществе".