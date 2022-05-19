Полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе отказался носить цвета ЛГБТ. Теперь его требуют наказать.

Внимание многих любителей футбола во всем мире было приковано к чемпионату во Франции, где до завершения сезона остался всего один тур. Чемпионом уже гарантированно становится «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), так что интриги уже никакой нет. Тем не менее, в предпоследнем туре чемпионата случился любопытный эпизод — полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе отказался принимать участие в игре с «Монпелье». Причина — номера радужных цветов на футболках, приуроченные к Международному дню борьбы с гомофобией.

Гейе, который также играет за Сенегал и является набожным мусульманином, переезжал с командой ПСЖ, но отсутствовал в их командном листе.

Менеджер «ПСЖ» Маурисио Почеттино позже сообщил, что игроку «пришлось покинуть командный лист по личным причинам», но добавил, что это не связано с травмой.

Дело в том, что во всех играх Лиги 1 в минувшие выходные на футболках игроков и на повязках капитанов был изображен флаг ЛГБТ, в рамках т. н. «Международного дня борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией».

«Во Всемирный день борьбы с гомофобией на наших футболках будет изображен радужный флаг, символ мира и разнообразия ЛГБТ-движения», — заявил ПСЖ перед игрой.

Гейе пропустил тот же раунд игры в прошлом сезоне из-за того, что в то время имел, как сообщалось, «проблемы с желудком».

Его представители отрицали, что он бойкотировал игру в прошлом сезоне, но еще не опубликовали заявление о его отсутствии в субботу.

В целом, как отмечают спортивные комментаторы, потеря была не велика, так как свою задачу на сезон в чемпионате «ПСЖ» давно выполнил, а команда без Гейе спокойно обыграла соперника со счетом 4:0.

Однако во Франции решение сенегальца вызвало неоднозначную реакцию. Президент спортивной федерации ЛГБТ Эрик Арассус призвал наказать футболиста:

«Это отличный игрок, талант которого мы признаем. Но вопросы религии не должны вмешиваться в спорт, где гомофобия неприемлема. Все футболисты Франции приняли участие в этой акции, в том числе партнеры Гейе. Важно, чтобы теперь он был наказан, «ПСЖ» обязан сделать это.

Возможно, ему придется пройти курсы по вопросам, связанным с ЛГБТ. Это не вопрос религии — другие ведь участвуют в подобных матчах. Мы осознаем, что это гомофобия, когда игрок выдумывает разные причины типа гастроэнтерита, чтобы пропустить игру. Это наносит огромный вред».

Rouge Direct, еще одна французская ассоциация, выступающая против гомофобии в спорте, написала в Твиттере, что Гейе должен объяснить причины своего решения: «Гомофобия — это не мнение, а преступление, Лига и «ПСЖ» должны попросить Гана Гейе объясниться как можно быстрее. И наказать его, если нужно».

То есть, ЛГБТ активисты требуют наказать (!) футболиста не за то, что он применил насилие или хотя бы высказался негативно в сторону сексуальных меньшинств, а просто за то что он по своим личным соображениям отказался выйти на поле в футболке с ЛГБТ флагом.

В поддержку Гейе единым фронтом выступили сенегальцы, включая политических лидеров страны.

«Я поддерживаю Идрисса Гана Гейе. Необходимо уважать его религиозные убеждения», — написал президент Сенегала Маки Салл.



Министр спорта Матар Ба сказал: «Когда вы подписываете контракт (с клубом), вы должны играть в футбол. Это не значит, что вы должны продвигать что-либо или отказываться от своих убеждений».

Бывший премьер-министр Мухаммед Бун Абдалла Дионн сказал: «Держись, Гаинде», используя слово «лев» на языке волоф. Затем он процитировал суру аль-Кафирун: «Я не поклоняюсь тому, чему поклоняюсь вы, а вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я».

Бубакар Борис Диоп, известный писатель, также выразил свою «полную солидарность с Идриссой Гана Гейе» в Твиттере.

32-летний Гейе начал свою карьеру в Сенегале, прежде чем присоединиться к французскому клубу «Лилль». Затем он переехал в Англию с «Астон Виллой» и «Эвертоном».

В 2019 году Гейе вернулся во Францию, подписав контракт с действующим чемпионом Лиги 1 «Пари Сен-Жермен».

Гейе дебютировал за Сенегал в 2011 году. В 2018 году он играл за Сенегал на чемпионате мира по футболу. Он также помог своей стране выиграть Кубок африканских наций в 2022 году.

В Сенегале, где 95 процентов населения составляют мусульмане, гомосексуальность широко считается извращением.

Статья 319 Уголовного кодекса (1965 г.) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет и/или штраф для любого, кто совершает «деяние против природы» с лицами того же пола.

В начале марта 2016 года президент Сенегала недвусмысленно заявил, что закон, предусматривающий наказание за однополые сексуальные отношения, никогда не будет отменен при его пребывании в должности.