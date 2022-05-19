Столкновения в Горном Бадахшане унесли жизни восьми человек

По меньше мере восемь человек погибли в ходе столкновений между таджикскими силовиками и «антиправительственными боевиками» в неспокойном районе, граничащем с Афганистаном и Китаем, сообщает министерство внутренних дел Таджикистана.

МВД заявило в среду, что члены «организованных преступных групп», вооруженные оружием и бутылками с зажигательной смесью, напали на сотрудников силовых структур в восточном регионе Горного Бадахшана, который долгое время был очагом напряженности.

В результате нападения один силовик погиб, 13 получили серьезные ранения.

Министерство заявило, что нападение произошло в ходе «антитеррористической операции», начатой ​​ранее в среду после того, как 200 вооруженных людей заблокировали шоссе на границе с Афганистаном, чтобы «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию».

В результате операции восемь «боевиков» были убиты, 11 ранены и задержаны более 70 «активистов террористической группы», сообщили в ведомстве.

Министерство заявило, что порядок в провинции восстановлен, а протестующие требуют отставки администрации провинции, назначенной президентом Эмомали Рахмоном.

Напомним, что в прошлом году похожие столкновения случились в столице провинции Хороге, тогда по крайней мере один протестующий был убит полицией.

В совместном заявлении делегация Европейского союза в Таджикистане и посольства Великобритании, Франции, Германии и США выразили «глубокую обеспокоенность сообщениями о внутренней напряженности и ожесточенных столкновениях» в регионе.