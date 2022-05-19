Израильская полиция арестовала 50 человек на похоронах убитого палестинца

Израильская полиция арестовала более 50 палестинцев в Иерусалиме за последние 48 часов, сообщает The New Arab со ссылкой на представителя Комитета семей задержанных в Иерусалиме Амджада Абу Ассаба.

Аресты произошли после похорон 23-летнего палестинца Валида аш-Шарифа поздно вечером в понедельник, после того как десятки израильских полицейских совершили рейд на похороны на кладбище Сахира Гейт.

Между скорбящими и израильской полицией вспыхнули столкновения, во время которых силовики бросали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и стреляли пулями с резиновым покрытием. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, около 16 палестинцев получили ранения. По сообщениям израильских СМИ, шесть израильских полицейских получили ранения из-за того, что палестинцы забросали их камнями и открыли огонь.

Валид аш-Шариф скончался в субботу от ран, нанесенных израильской полицией тремя неделями ранее во время рейдов на комплекс Аль-Акса.

«После столкновений израильская полиция провела выборочные аресты, — сказал Абу Ассаб. «Позже группы израильской полиции вернулись на место событий и сняли отпечатки пальцев с камней и других предметов, которые были брошены во время столкновений, после чего последовали новые аресты», — добавил он.

«Примерно половина арестованных палестинцев были освобождены, а остальные были доставлены в центры содержания под стражей», — отметил Абу Асаб, подчеркнув, что «девять палестинцев, арестованных во время штурма комплекса Аль-Акса во время Рамадана, все еще находятся под стражей».

Израильская полиция усилила аресты палестинцев в Иерусалиме с начала апреля, совпадающего со священным месяцем Рамадан. Согласно заявлению, опубликованному израильским Кнессетом после заседания комитета по внутренней безопасности Кнессета ранее в мае, во время рейдов в месяц Рамадан в комплексе Аль-Акса израильская полиция арестовала 781 палестинца , в том числе 425 за один день.