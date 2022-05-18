Иран запускает производство военных беспилотников в Таджикистане

Во вторник Иран объявил о запуске линии по производству беспилотников в Таджикистане, что стало первым случаем, когда "исламская республика" запускает производственную линию военного назначения за рубежом.

В сообщении официального информационного агентства IRNA говорится, что церемония состоялась во время визита в эту центральноазиатскую страну генерала Мохаммада Хоссейна Багери, начальника штаба вооруженных сил Ирана.

Этот шаг рассматривается как попытка Ирана изменить баланс сил в регионе: Афганистан под управлением талибов* представляет угрозу для двух своих соседей, преимущественно шиитского Ирана и светского Таджикистана.

В сообщении говорится, что беспилотник получил название Абабиль-2 в честь птицы, упомянутой в Коране. В сообщении говорится, что он способен выполнять атаки, а также миссии по наблюдению с расстояния 200 километров с временем полета 1 1/2 часа. Другие детали, такие как мощность производственной линии, не раскрываются.

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