Франция депортировала имама за цитирование Корана и хадисов

Имам и его семья были депортированы из Франции после того, как он прочитал стих из Корана и процитировал хадис, призывающий женщин быть целомудренными, оставаться дома и подчиняться своим мужьям.

35-летний Ахамада Ммади был имамом мечети Сен-Шамон, но теперь его выслали из Франции на его родные Коморские острова за «комментарии, несовместимые с принципами и законами Республики».

Ммади был осужден за цитирование суры Аль-Ахзаб, где Всевышний Аллах, обращаясь к женщинам, говорит (смысл): «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества».

Он также рассказал молящимся в мечети о достоверном хадисе, в котором Абу Хурайра сообщил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Если женщина совершает пять молитв, постится в месяц Рамадан, охраняет свое целомудрие и слушается своего мужа, она войдет в Рай через любые ворота, которые пожелает».

Однако французские власти региона Луары сочли его проповедь, произнесенную во время праздничных молитв в прошлом году, «дискриминационной».

В июле прошлого года мечеть отстранила его от исполнения религиозных обязанностей по требованию местных властей за проповедь, содержание которой якобы было «дискриминационным и противоречащим равенству между женщинами и мужчинами».

С октября Ммади, находившийся во Франции по виду на жительство, находился под ордером на депортацию. Он также находился под домашним арестом вместе со своей женой в их доме в Сен-Шамон с 29 марта.

Реагируя на изгнание, по прибытии на Коморские острова Ммади сказал местному каналу CMM Comores: «Я ни о чем не жалею. Это не мои слова, это слова Пророка и Бога. Все, что я делал, это повторял то, что было в священных книгах».

Остается догадываться только, что должен цитировать мусульманский имам по мнению Французской Республики? Вольтера и Робеспьера что ли?