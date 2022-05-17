"Хизбалла" проиграла выборы в Ливане

Поддерживаемая Ираном «Хизбалла» и ее союзники потеряли большинство в ливанском парламенте после объявления результатов всеобщих выборов в стране.

Согласно результатам, опубликованным во вторник МВД, союзники шиитской партии понесли потери по всей стране.

Блок сторонников "Хизбаллы" получил около 61 места, что меньше, чем 65 мест, необходимых для обеспечения большинства, по сравнению с 71 местом в предыдущем парламенте.

Свободное патриотическое движение, союзник "Хизбаллы", больше не является крупнейшим христианским парламентским блоком страны, получив 18 мест на воскресных выборах по сравнению с 20 местами у своего соперника, проамериканского и просаудовского блока Ливанские силы.

Другие ключевые союзники «Хезболлы», такие как лидер друзов Талал Арслан в Алей и суннитский лидер Фейсал Караме в Триполи, также уступили свои места кандидатам, выступающим против истеблишмента.

Всего в парламент ворвались 16 независимых кандидатов, выступающих против истеблишмента, что на 15 мест больше, чем было на выборах 2018 года.

Также были избраны девять других кандидатов, баллотировавшихся на платформах, критикующих статус-кво и доминирующие политические партии, в том числе бизнесмен-миллиардер Фуад Махзуми и четыре кандидата от некогда влиятельной христианской партии Катаиб.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил пострадавшую от кризиса страну с проведением выборов.

«Несмотря на сложные обстоятельства, власти продемонстрировали приверженность соблюдению Конституции и уважению демократических традиций Ливана», — говорится в заявлении Гутерриша, в котором он также призвал к скорейшему формированию правительства.

Новый парламент страны теперь должен будет назначить избранного премьер-министра и сформировать новое правительство, чтобы возобновить переговоры с МВФ и провести экономические и структурные реформы, чтобы помочь ливанской экономике возродиться после многих лет потрясений.

Парламент также проголосует за своего спикера, которым, вероятно, станет Набиль Берри, занимавший эту должность в течение 30 лет, а также за президента страны в октябре.

128-местный парламент Ливана разделен между многочисленными мусульманскими и христианскими конфессиями. Сектантская система разделения власти в стране требует, чтобы президент был христианином-маронитом, премьер-министром — мусульманином-суннитом, а спикер парламента — шиитом.

Наблюдатели за выборами обвинили власти и политические партии в коррупции и насилии.

Так наблюдатели от Ливанской ассоциации за демократические выборы, местной неправительственной организации, насчитали не менее 3600 нарушений и заявили, что сторонники «Хзбаллы» и другой шиитской партии «Амаль», напали на их наблюдателей и угрожали им.

Главный наблюдатель миссии Европейского Союза Дьёрдь Хёльвени заявил во вторник, что выборы были «омрачены широко распространенной практикой подкупа голосов, клиентелизмом и коррупцией».

В целом результаты выборов очевидно являются плохой новостью для Ирана и создаваемой им шиитской "оси сопротивления". Ливанцы от "борцов с империализмом" из "Хизбаллы" и ее союзников уже давно устали.