Украина опубликовала имена всех воюющих кадыровцев

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало поименный список кадыровцев и так называемых добровольцев, отправленных из Чечни для участия в войне против Украины, сообщает Кавказ.Реалии.

Вряд ли станет большим сюрпризом тот факт, что некоторые из этих добровольцев судимы по особо тяжким статьям.

По данным украинской разведки, всего с 24 февраля на войну отправили 2 425 человек. Это первый раз, когда называется их общее количество.

Разведчики подчеркивают, что кадыровцы стали заходить на территорию Украины с первых дней вторжения, однако они находились "во втором эшелоне наступления, занимаясь обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными жителями, грабежами и разбоем". Сообщается, что из 2,5 тысяч человек были убиты порядка 100 боевиков, около 300 человек были ранены и еще 60 "сбежали".

Все 2,5 тысячи человек значатся в списке как добровольцы – причем среди них есть не только уроженцы Чечни, но и представители других российских регионов. Издание "Можем объяснить" идентифицировало несколько человек – выяснилось, что некоторые из них судимы за мошенничество, убийство, производство наркотиков, незаконный оборот оружия и призывы к экстремизму.

Так, на первом видео о наборе добровольцев появились житель Смоленска Игорь Полунин (на фото ниже) и житель Кызыла Сирин-оол Омак Оюнович. Полунин участвовал в боевых действиях на востоке Украины, служил в батальоне сепаратистов «Восток». Судя по многочисленным наколкам, среди которых так называемые «отрицаловские звезды» и перстни, мужчина имеет уголовное прошлое. Среди новых татуировок Полунина восьмилучевая свастика — «коловрат» и кельтский крест, который используется в среде неонацистов (напомним, это люди, призванные «денацифицировать» Украину).

Омак Сирин-оол проходил срочную службу в зенитном ракетном полку во Владивостоке. Мужчина погиб в апреле, писал глава Тувы Владислав Ховалыг. По данным Чеди-Хольского районного суда Тувы, в декабре 2021 года Сирин-оола Омака Оюновича осудил по ч.1 статьи 228 УК РФ за производство наркотиков.

И это далеко не единственные уголовники, записавшиеся в "чеченские добровольцы".

Примечательно, что одновременно с публикацией списка Минобороны Украины в чеченском телеграм-канале "Канал добровольцев", в котором публикуют новости о наборе желающих воевать в Украине, появилось объявление о приостановке записи.

Авторы еще раз напомнили критерии отбора и подчеркнули, что не берут на войну людей, которые находятся в розыске или под следствием. Якобы «из-за огромного количества желающих бороться с этими фашистами-нацистами и бандеровцами».

Между тем в чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд" заявили о росте числа обращений от жителей Чечни, которые пытаются найти способы избежать отправки на войну против Украины. В заявлении организации говорится о десятках сообщений от жителей республики с просьбой помочь выехать из России, так как их готовятся отправить в Украину.