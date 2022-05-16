Что дало бы спасение "азовцев" Эрдоганом

В условиях фактического замораживания переговоров о мире между Украиной и Россией в центре внимания остаются миротворческие усилия в гуманитарной сфере.

В частности, спикер турецкого президента Ибрагим Калын заявил о том, что Анкара предлагает Москве вариант эвакуации блокированных на территории "Азовстали" защитников Мариуполя по морю в Турцию под обязательство, что они останутся в ней до конца войны.

В ответ на это Рамзан Кадыров попросил Реджепа Таипа Эрдогана не делать этого, потому что "полк "Азов" - это фашистско-нацистское преступное вооруженное формирование" и что мусульмане России де не поймут эвакуацию "ярых противников и очернителей Ислама".

О полке "Азов" поговорим чуть позже, пока же о самой практике таких эвакуаций. Уж куда отбитый садист и кровопийца Башар Асад, однако, чтобы минимизировать потери своих сил и иметь возможность использовать в своих целях переговорный процесс, даже он шел на эвакуацию блокированных асадитскими силами повстанцев на контролируемые ими территории. И это при том, что в этом случае эвакуируемые повстанцы потом продолжали сражаться против Асада уже на новых фронтах.

В данном же случае азовцев предлагают не только обменять на российских пленных, но и гарантировать, что в этой войне они больше не будут воевать против России. Но российские "ястребы" отказываются как от вызволения своих пленных, так и от сохранения жизней своих военных, которые продолжают тратиться при штуме "Азовстали" (вопреки лживому заявлению Путина).

Так какой же во всем этом смысл? Получается, что даже такой кровавый садист как Асад был рациональнее "русскомировцев"? Именно так, потому что смысл во всем этом один и он ими не скрывается - им нужно ритуальное убийство азовцев, за которое они готовы заплатить не только деньгами российских военноплательщиков (а постоянные бомбежки "Азовстали", которую можно получить в обмен на эвакуацию, это колоссальные расходы), но и дополнительными жизнями российских военных.

В чем же причина такой ненависти к "азовцам" в Мариуполе?

Во-первых, это их героизм, образцы которого уже явлены ими в ходе этой обороны и будут вписаны в новейшую военную историю. Но если настоящие воины способны уважать героизм противника, признавая его достоинства, то у того сброда палачей и подневольно-мобилизованного пушечного мяса из "ДНР" и "ЛНР", они вызывают лишь зависть и ненависть.

Во-вторых, "Азов" это действительно идейное подразделение, чем и объясняется такая их стойкость. И тут мы уже возвращаемся к вопросу об их специфике.

На сегодняшний день это подразделение националистов в современном смысле этого слова, которые уже не раз отмежевывались от нацизма и более того обвиняли в нем Кремль, который по отношению к украинскому народу придерживается нацистской идеологии "окончательного решения украинского вопроса" и использует нацистские методы.

Что касается национализма, то главным союзником Эрдогана в Турции является Партия Националистического Действия, а в самой конституции Турции национализм закреплен как один из ее конституционных принципов. Естественно, речь идет о национализме не в том смысле, как он понимался в СССР, то есть, как ненависти к чужим народам, а в общепринятом - как защите интересов своего. Другое дело, как относиться к этому принципу внутри Исламского мира, если речь идет о внедрении в него национальных государств - но это уже совсем другая история, и к Украине как к немусульманскому государству она в любом случае не относится.

Что касается отношения азовцев к Исламу, то надо сказать, что за последние годы оно изменилось в лучшую сторону, чему свидетельством появление в их рядах соблюдающих мусульман, которые как раз и обращались к Эрдогану с призывом о помощи. И если бы Турции и Эрдогану удалось спасти этих людей, то как раз усилило бы эту здоровую тенденцию. Во-первых, Украина в целом была бы благодарна за это Турции. А во-вторых, это расположило бы к ним конкретно азовцев, которые сегодня есть по всей Украине, а отнюдь не только в Мариуполе.

Больше того, если эти люди до завершения войны останутся в Турции, можно было бы отдать опеку над ними украинским мусульманам и их турецким партнерам, которые в этот период могли бы рассказать им как об Исламе, так и об османской культуре и истории, включая и страницы османско-украинского сотрудничества в прошлом. И в этом случае в Украину бы они потом вернулись друзьями Ислама и Турции, усиливая соответствующие настроения в украинском обществе.

Поэтому с какой стороны ни посмотри, такое решение было бы на пользу всем. Оно было бы на пользу Исламу и украинским мусульманам. Оно было бы на пользу Турции и турецко-украинскому сотрудничеству. Оно было бы на пользу даже путинской России, избавив ее от лишних затрат и потерь. Так что, будем надеяться, что все эти соображения сумеют перевесить маниакальное желание расправы над противником, не несущее с собой никакого военного и политического смысла.