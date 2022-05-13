Западный берег: израильтяне штурмовали дом с палестинскими бойцами

В пятницу израильские силы окружили палестинский дом в Дженине на севере оккупированного Западного берега и обстреляли его ракетой малой дальности, вслед за чем палестинские бойцы внутри открыли ответный огонь.

Израильская армия начала новый рейд в городском лагере беженцев рано утром, на том самом месте где два дня назад израильский снайпер застрелил журналистку Ширин Абу Акля.

Палестинские бойцы ответили на вторжение огнем, и сообщалось о перестрелках в нескольких местах лагеря.

По меньшей мере 13 палестинцев получили огнестрельные ранения, в том числе 40-летний Дауд Зубейди, брат бывшего высокопоставленного военачальника ФАТХ в Дженине Закария Зубейди, которыйсидит в тюрьме в Израиле.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что по меньшей мере пять человек находятся в критическом состоянии, и что среди тех, кто проходит лечение, есть подростки.

Сообщется, что осажденный дом принадлежит двум молодым братьям, Махмуду и Анасу аль-Дабаи, которые уже несколько месяцев разыскиваются армией.

Их обвиняют в том, что они являются членами вооруженного крыла Палестинского Исламского Джихада, «Бригады аль-Кудс» («Сарайя аль-Кудс»).

Рейд начался около 8 утра по местному времени и продолжался четыре часа.

Журналисты, укрывшиеся в соседнем здании, примерно в 50 метрах, также попали под обстрел.

«Они обстреляли дом, в котором мы укрываемся», — сказал Самер Хвайра, один из репортеров, оказавшихся в ловушке в этом районе.

«Мы даже не можем выглянуть из окон. Армия повсюду, и они только что прислали подкрепление. На каждой улице есть снайперы и солдаты», — добавил Хвайра.

По словам медика, палестинские машины скорой помощи, пытавшиеся добраться до раненых, столкнулись с препятствиями со стороны израильских сил.

«Наши экипажи были остановлены израильскими силами и не могли двигаться, поскольку израильская армия утверждает, что это делается для нашей безопасности», — сказал Хазем Масарва, медик из больницы Ибн Сины в Дженине.

Лагерь беженцев Дженина является оплотом палестинского сопротивления . В лагере, разыскиваемом Израилем, находится не менее 50 бойцов.

В течение нескольких месяцев израильская армия наращивала разведывательные и военные операции, чтобы искоренить боевиков.

Последнее израильское вторжение в Дженин произошло два дня назад. Израильские силы убили журналиста «Аль-Джазиры» Абу Акля и ранили другого журналиста Али аль-Саммуди.