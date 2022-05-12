Турция не высылала членов ХАМАС и Братьев-мусульман

Турция не высылала членов палестинского движения ХАМАС, сообщило во вторник издание Middle East Eye со ссылкой на неназванного турецкого чиновника и другие анонимные источники.

По их словам, турецкие власти также не планируют выгонять членов «Братьев-мусульман»*.

«Ни один член ХАМАС не был депортирован или отправлен обратно в Палестину», — сказал MEE один высокопоставленный турецкий чиновник. «Члены ХАМАС, которые были в Турции до примирения [с Израилем], все еще остаются здесь».

Эти комментарии противоречат нескольким сообщениям, по крайней мере, о частичном подавлении Турцией активности ХАМАС.

Турция ужесточила ограничения в отношении палестинских лидеров и активистов, депортировав десятки людей и запретив въезд в страну другим, сообщила в понедельник The New Arab со ссылкой на высокопоставленных чиновников ХАМАС, имена которых она не назвала. На прошлой неделе израильские СМИ сообщили о депортации десятков человек со ссылкой на неизвестных палестинских официальных лиц.

Израиль призывает Турцию закрыть деятельность и офисы ХАМАС в Стамбуле и других местах, в то время как две страны стремятся восстановить связи. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу должен посетить Израиль в конце этого месяца, сообщили израильские СМИ на этой неделе. В марте Турцию уже посетил президент Израиля Исаак Герцог.

В ноябре израильская общественная телерадиокомпания «Кан» сообщила , что якобы боевик ХАМАС, стоящий за терактом 21 ноября в Иерусалиме, имел контакты с высокопоставленными лидерами ХАМАС в Турции и несколько раз приезжал туда в течение нескольких месяцев, предшествовавших теракту. Израильские спецслужбы заявили, что Фади Абу Шухайдам встречался с руководством ХАМАС в Турции, которое затем руководило его планами. Семья Шухайдама отвергла обвинения, заявив, что он ездил в Стамбул, чтобы встретиться со своим сыном и осмотреть имущество, которым он там владел.

Турция проводит давнюю политику отказа во въезде членам военного крыла ХАМАС и предупреждает группировку не посылать их в страну, сообщил MEE турецкий чиновник.

Израильская спецслужба ШАБАК заявила в прошлом году, что крупной ячейкой ХАМАС на Западном берегу управляли заместитель политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и Захария Наджиб, еще один высокопоставленный член движения. Оба мужчины жили в Турции, говорится в сообщении.

Израильское правительство уже несколько лет призывает Турцию действовать против Арури. После того, как стало известно о крупной ячейке ХАМАС на Западном берегу, министр иностранных дел Яир Лапид повторил, что Турция должна закрыть офисы ХАМАС в Стамбуле, если она хочет нормализовать отношения.

В последние несколько недель израильские официальные лица заявляли, что не следует спешить с нормализацией отношений с Турцией, и этот процесс необходимо проводить поэтапно, в зависимости от поведения и действий Турции. В первую очередь имеется в виду отношение Анкары к палестинскому движению.

Турция также не планирует изгонять членов «Братьев-мусульман», которых Египет объявил вне закона после военного переворота в 2013 году, когда был свергнут президент Мухаммед Мурси, принадлежавший к этой партии, сообщает MEE со ссылкой на источники. Турция также стремится восстановить разорванные отношения как с Египтом, так и с Саудовской Аравией, которая также запретила группу.

«Сейчас нет никакого видимого давления на членов «Ихван» [Братьев-мусульман]. Кроме того, мы сосредоточены на обучении исламским наукам наших египетских и некоторых турецких братьев», — сказал MEE высокопоставленный представитель группы.

В прошлом году Турция призвала египетские оппозиционные каналы смягчить критику правительства и постепенно сворачивать свои политические программы. Египетский оппозиционный телеканал Mekameleen, имеющий тесные связи с «Братьями-мусульманами», в прошлом месяце заявил, что закрыл свои офисы в Турции и будет вести вещание из других мест.

«Есть некоторые братья, которые изучают процедуры предоставления убежища в других странах, таких как Южная Африка, Германия и Малайзия, если турецкое правительство создаст трудности с продлением их вида на жительство», — сказал MEE представитель «Братьев-мусульман».

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