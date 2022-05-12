Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

В среду Saudi Aramco сместила Apple с поста самой дорогой компании в мире, поскольку рост цен на нефть привел к росту акций, а акции технологических компаний упали.

Национальная нефтяная и газовая компания Саудовской Аравии, объявленная крупнейшей нефтедобывающей компанией в мире, была оценена в 2,42 триллиона долларов, исходя из цены ее акций на закрытие рынка.

Тем временем цена акций Apple за последний месяц упала и к закрытию торгов в среду была оценена в 2,37 триллиона долларов.

Цена акций снизилась, несмотря на то, что Apple сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли за первые три месяца этого года на фоне высокого потребительского спроса.

Но Apple предупредила, что карантин в Китае из-за Covid-19 и продолжающиеся проблемы с цепочками поставок повлияют на результаты июньского квартала на 4–8 миллиардов долларов.

«Ограничения поставок, вызванные сбоями, связанными с Covid, и нехваткой кремния в масштабах всей отрасли, влияют на нашу способность удовлетворять спрос клиентов на наши продукты», — заявил финансовый директор Лука Маэстри на телефонной конференции с аналитиками.

Результаты выглядели хорошими даже после того, как некоторые коллеги из крупных технологических компаний споткнулись, поскольку рост спроса в условиях пандемии замедляется, а компании сталкиваются с растущими операционными затратами и затратами на оплату труда.

Нефтяной гигант Saudi Aramco недавно сообщил о 124-процентном росте чистой прибыли за прошлый год, спустя несколько часов после того, как йеменские повстанцы напали на его объекты, вызвав «временное» падение добычи.

Когда мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии Covid-19, «чистая прибыль Aramco увеличилась на 124% до 110,0 млрд долларов в 2021 году по сравнению с 49,0 млрд долларов в 2020 году», — говорится в сообщении компании.

Королевство, один из крупнейших в мире экспортеров сырой нефти, было вынуждено увеличить добычу, поскольку вторжение России в Украину и последующие санкции против Москвы потрясли мировые энергетические рынки.

Президент и главный исполнительный директор Aramco Амин Насер предупредил, что перспективы компании остаются неопределенными отчасти из-за «геополитических факторов».

«Мы продолжаем добиваться прогресса в увеличении наших мощностей по добыче сырой нефти, выполняя нашу программу расширения газа и увеличивая наши мощности по производству жидких химикатов», — сказал Насер.

По итогам 2021 года он признал, что «экономические условия значительно улучшились».

Сильное восстановление в прошлом году привело к увеличению спроса на нефть и восстановлению цен с минимумов 2020 года.

Инфляция может привести к падению потребления, сократив спрос на нефть, в то время как акции технологических компаний могут по-прежнему падать из-за опасений инвесторов по поводу затрат компании, повышения процентных ставок и проблем с цепочкой поставок.

В целом отметим, что хотя в данной новости и могут быть причины для оптимизма ("мусульманская" компания стала самой дорогой), глобально причин радоваться мало. Высасывание нефти из земли и продажа ее на волне оголтелого потребления энергоресурсов, это не тоже самое, что высокие технологии, компьютеры, смартфоны и так далее. Так что, можно констатироватьс, что для людей на земле это шаг назад.