В Сомали почти четыре десятка кандидатов участвуют в выборах президента

В Сомали зарегистрировали рекордные 39 кандидатов на президентских выборах 15 мая, сообщил во вторник парламентский комитет, которому поручено организовать давно откладываемые выборы в хрупкой стране Африканского Рога.

Выборы отстают от графика более чем на год, омрачены смертоносным насилием и борьбой за власть между президентом Мохамедом Абдуллахи Мохамедом, более известным как Фармаджо, и премьер-министром Мохамедом Хусейном Роблом.

Законодатели и сенаторы выберут следующего главу государства в тщательно охраняемом аэропортовом комплексе Могадишо.

В число кандидатов входят два предыдущих президента, Хасан Шейх Мохамуд (2012–2017 годы) и Шариф Шейх Ахмед (2009–2012 годы), а также бывший премьер-министр Хасан Али Хайре (2017–2020 годы).

Президент региона Пунтленд Саид Абдуллахи Дани и бывший министр иностранных дел, который также занимал пост заместителя министра, Фавзия Юсуф Адан (2012-2014 гг.) также входят в число тех, кто зарегистрировал свою кандидатуру.

Кандидат-победитель должен заручиться поддержкой двух третей депутатов и сенаторов, что означает минимум 184 голоса.

Выборы, наконец, положат конец затянувшемуся политическому кризису вокруг голосования, которое неоднократно откладывалось.

После того, как срок полномочий Фармаджо истек в феврале 2021 года без проведения нового голосования, он попытался продлить свое правление собственнымуказом, что спровоцировало ожесточенные уличные бои в Могадишо.

Под международным давлением он назначил Робла для поиска консенсуса в отношении дальнейших действий, но процесс продвигался мучительно медленно, вызывая опасения дальнейшей нестабильности в стране.

Во вторник 30 международных партнеров Сомали призвали лидеров страны «быстро, мирно и убедительно завершить этот заключительный этап избирательного процесса, чтобы внимание могло переключиться на внутренние приоритеты и приоритеты государственного строительства».

Среди тех, кто подписал заявление, были Африканский союз и Лига арабских государств, а также западные страны, такие как США и Великобритания.

Арабские государства, включая Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, а также Россия и Турция, тоже подписали заявление.