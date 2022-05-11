Действия России в Чечне и Сирии могут быть признаны терроризмом

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма. В ней перечисляются преступления российской армии в Украине, использование наемников, а также упоминаются войны в Чечне и Сирии.

В тексте резолюции говорится, что «по приказу президента Путина, правительство Российской Федерации* участвовало в кампании террора, используя грубую силу по отношении к гражданским во время второй чеченской войны».

«В результате действий правительства Российской Федерации против гражданских центров, таких как Грозный, столица Чечни, погибло или было ранено бесчисленное множество невинных мужчин, женщин и детей».

Относительно Сирии, текст резолюции упоминает поддержку режима Асада, который уже ранее был признан спонсором терроризма.

«Начиная с вступления Российской Федерации в сирийскую гражданскую войну в 2015 году, Российская Федерация нападала на невинных гражданских жителей, атакуя их на гражданских рынках, в медицинских учреждениях и школах».

«Правительство Российской Федерации давало материальную поддержку Сирии, стране, которая уже признана государство-спонсором терроризма, которая была использована для нападения на сирийский народ».

Отдельно упоминается деятельность российских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии, Судане, Сирии и Украине, включая попытку убить президента Зеленского.

Соавторы документа – сенаторы от обеих главных партий, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм. Еще перед началом войны против Украины Россия спонсировала терроризм, цитирует Блументаля "Голос Америки".

"Я посещал Украину в составе двухпартийной делегации незадолго до полномасштабного вторжения, и мои коллеги спросили Зеленского: "Вы боитесь российского вторжения?" А он посмотрел на нас и сказал: "Россияне вторглись в нашу страну в 2014 году, они убили 14 тысяч наших людей". Они (россияне) спонсировали терроризм годами, и они должны отвечать за это", – сказал Блументаль.

В течение 20 лет Путин избегал ответственности за убийства, указал Линдси Грэм. Он отметил, что если Конгресс США добавит в законодательство о дополнительной поддержке Украины признание России государством-спонсором терроризма, это было бы "сильнейшим сигналом, что Путина как лидера России уже не считают легитимным".

В общем, не ровен час, когда нам придется добавлять известную и всем надоевшую плашечку после названия страны-спонсора терроризма.

* - может быть признана спонсором терроризма