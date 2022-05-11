Израильтяне убили известную журналистку Al-Jazeera

Журналистка канала Al-Jazeera была убита в результате обстрела израильской армией в оккупированном городе Дженин на Западном берегу в среду.

В сообщении палестинского министерства здравоохранения говорится, что Ширин Абу Акля, известный палестинский репортер арабоязычного канала телекомпании, была застрелена и вскоре скончалась. Другой палестинский журналист, работавший в иерусалимской газете «Аль-Кудс», был тоже ранен, но находится в стабильном состоянии.

Министерство заявило, что журналисты пострадали от израильского огня. На видеозаписи инцидента Абу Акля можно увидеть в синем бронежилете с четкой надписью «ПРЕССА».

Израильские военные заявили, что их силы подверглись сильному обстрелу с использованием взрывчатых веществ во время операции в Дженине, и что они открыли ответный огонь. Силовики заявили, что «расследуют это событие и изучают возможность того, что журналисты были ранены палестинскими боевиками».

По их словам, силовики попали под обстрел палестинцев, когда зашли в город провести очередной антитеррористический рейд, и открыли огонь в ответ. Они предложили палестинцам провести совместное расследование, но считают, что израильская армия не причастна к смерти журналистки.

Однако, редакцию Al-Jazeera очевидно не устраивает израильская версия о том, что журналистку якобу убили палестинцы, они прямо пишут, что она была убита хладнокровно израильскими силами выстрелом в голову.

Али ас-Самуди, журналист Al-Jazeera, который также был ранен израильскими солдатами в том же инциденте, но сейчас находится в стабильном состоянии, сказал, что на месте происшествия не было вооруженных палестинских боевиков.

«Мы собирались снимать рейд израильской армии, и вдруг нас подстрелили, не попросив уйти или прекратить съемку», — сказал он.

«Первая пуля попала в меня, а вторая попала в Ширин. Они хладнокровно убили ее, потому что они убийцы и специализируются на убийстве только палестинского народа.

«На месте происшествия не было никакого палестинского военного сопротивления», — добавил он.

В последние недели Израиль проводил почти ежедневные рейды на оккупированном Западном берегу на фоне серии смертоносных нападений внутри Израиля, многие из которых были совершены палестинцами из Дженина и его окрестностей. Город, и особенно его лагерь беженцев, давно известен как бастион боевиков.

При этом израильтяне уже давно критикуют репортажи Al-Jazeera, но власти, как правило, позволяют ее журналистам работать свободно. Другой репортер «Аль-Джазиры», Гивара Будейри, была ненадолго задержана в прошлом году во время акции протеста в Иерусалиме. Израильские силовики сломали ей руку.

Омар Шакир, директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине, сказал, что смерть Абу Акля от рук израильских силовиков не является чем-то необычным.

«Мы знаем, что израильские силы систематически применяли чрезмерную силу», — говорит Шакир.

«Это событие необходимо понимать в контексте этой системной практики и убийств многих других палестинских журналистов».

Далее Шакир назвал израильские расследования «механизмом отбеления».

«Это оценка, к которой пришли правозащитные организации, включая ведущую израильскую правозащитную организацию «Бецелем», — сказал он. «Когда поступают новости о преступлениях, израильские силы регулярно заявляют, что проведут расследование. Реальность такова, что нет никакой ответственности за такого рода злоупотребления, когда речь идет о действиях израильских властей».

Ширин Абу Акля работала в Al-Jazeera с 1997 года, начинала как корреспондент во время событий Второй Интифады в Палестине. Она родом из Иерусалима, последние 15 лет занималась освещением израильско-палестинского конфликта, и была очень хорошо известна в арабском мире и в Палестине в частности. На её репортажах выросло целое поколение.