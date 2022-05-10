Нового пресс-секретаря Белого дома обвиняют в антиизраильских взглядах

Израильские СМИ обвинили нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в антиизраильских взглядах и выступлениях против произраильских лоббистских организаций в США.

Правая газета Макор Ришон нацелилась на Жан-Пьер, в частности, за ее роль в критике AIPAC, крупнейшей произраильской лоббистской группы в США, а также политики Израиля в отношении палестинцев.

В сообщении на своем веб-сайте в воскресенье газета сообщила, что Жан-Пьер написала статью в журнале Newsweek в 2019 году, в которой она призвала кандидатов в президенты США держаться подальше от AIPAC и критиковала бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Новый пресс-секретарь, по-видимому, призвала кандидатов в президенты от Демократической партии бойкотировать конференции, организованные AIPAC, и назвала риторику организации «явно расистской». Макор Ришон отмечает, что поддержка AIPAC была точкой соприкосновения между Демократической и Республиканской партиями.

«Политика AIPAC не является прогрессивной политикой», — писала Жан-Пьер. «Ценности AIPAC не являются прогрессивными ценностями. Пришло время называть вещи своими именами».

Далее она подвергла критике «расистские» позиции AIPAC по отношению к мусульманам и арабам и продемонстрировала ее стремление поддерживать исламофобскую повестку дня. «Вы не можете называть себя прогрессивными, продолжая ассоциировать себя с такой организацией, как AIPAC, которая часто была противоположностью тому, что значит быть прогрессивным».

Новый спикер Белого дома также отметила, что на конференции AIPAC в том году Нетаньяху был главным докладчиком. «Против Нетаньяху не только выдвинуты личные обвинения — ему были предъявлены обвинения как во взяточничестве, так и в мошенничестве — но, по данным Организации Объединенных Наций, под его руководством Израиль, возможно, совершил военные преступления в своих нападениях на протестующих в Газе».

Тем временем "Ивритские Новости" напоминает, что Жан-Пьер начала нападать на Израиль и AIPAC, когда работала старшим консультантом и пресс-секретарем MoveOn. Издание утверждает, что назначение Карин Жан-Пьер пресс-секретарем Белого дома указывает на продолжающийся уход Демократической партии из Израиля.

«Антиизраильская линия, — настаивают "Ивритские Новости", — согласуется с ориентацией конгрессменов, представляющих прогрессивное движение Демократической партии в Конгрессе США, в частности Александрией Окасио-Кортес, которая призвала наказать Израиль и сократить помощь ему в ответ на арест и пытки палестинских детей».

Карин Жан-Пьер, 47 лет, американская активистка гаитянского происхождения, с 2021 года была первым заместителем пресс-секретаря Белого дома. 13 мая 2022 года она станет 35-м пресс-секретарем Белого дома после ожидаемого ухода Джен Псаки.