"Хороший русский мусульманин" - тот, кто умер за "Русский мир"

Не так давно немалый ажиотаж в соцсетях произвел ролик, в котором заместитель Кадырова по силовому блоку Апты Алаутдинов рассказывает из Украины, как присоединившийся к ним русский из Мурманска перед смертью принял Ислам.

https://youtu.be/ppuIRDbQVms

В условиях информационной войны на ролик среагировали по-разному. Немусульмане в Украине поиздевались над русскими, мол, смотрите, вы воюете, чтобы принимать Ислам. У мусульман же, особенно российских, эта история не могла не найти отклика в сердце.

И тут надо разделить два аспекта. Первый - что немусульманин перед смертью произнес шахаду, и это то, что касается его вечной жизни. Особенно, если речь идет о человеке, у которого не было возможности получить знания в религии и разобраться с ее высоты, в чем он учавствует, что может в Судный день оправдать его ошибки. А Аллаху ведомо лучше.

Второй аспект - это общая оценка с исламских позиций ситуации, в которую вовлечены мусульмане или люди, считающие себя мусульманами. И об этом уже было сказано не раз.

Много говорилось о том, что для мусульманских народов Кавказа и Идель-Урала участвовать в войне против Украины, стратегической целью которой является возвращение в "Русский мир" десятков миллионов православных славян и православных святынь - это полнейший абсурд.

Но дело в том, что для русского, принимающего в России Ислам, это абсурд вдвойне. Ведь если верноподданным "этническим мусульманам" Кремль худо-бедно выделяет какие-то свои ниши, то русские мусульмане в путинской России уже давно объявлены врагами народа, подлежащими уничтожению как класс.

Все попытки русских мусульман объединиться в России, чтобы организовано вести призыв к Исламу своего народа и потом жить по Исламу в своих общинах, пресекались силовиками с подачи РПЦ. Причем, это происходило даже с теми, кто пытался доказать, что от них не исходит вреда России, а наоборот, может быть польза для нее. Но нет - с подачи РПЦ было четко определено, что Ислам в его "традиционной" форме может быть терпим для верноподданных "этнических мусульман", а русских мусульман как заметного общественного явления не должно быть в принципе. Поэтому самые яркие из них и были вынуждены уехать из России, в том числе и в Украину.

Однако та же прокремлевская пропаганда, которая годами травила русских мусульман, вполне благосклонно относится к тому, чтобы они умирали за "Русский мир". Ведь польза от этого двойная - во-первых, чтобы умирали за Россию, жертвуя ради нее своими жизнями, а во-вторых, чтобы они просто умирали и не становились в будущем проблемой для нее.

Ведь если принимающих Ислам русских будет много, они могут начать создавать проблемы хотя бы самим фактом своего существования, раздражающего РПЦ. Поэтому идеальным русским мусульманином для "Русского мира" является мертвый русский мусульманин - такой, который, если и принял Ислам, то сразу же умер за Россию, а не успел создать русскую мусульманскую семью и распространить Ислам среди других русских людей.

"Хороший русский мусульманин - мертвый русский мусульманин", - вот тот принцип, которым руководствуется по отношению к ним "Русский мир". И если он даже не мертвый физически, то должен быть мертвым социально, то есть, не привлекать лишнего внимания к себе. А еще лучше умереть духовно - посвятив себя служению тому государству, которое таких как он считает своими врагами.

Русские - принимайте Ислам и оставайтесь живыми физически и духовно, а не питайте своей кровью "Русский мир"!