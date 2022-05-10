Румыния отложила до середины июня экстрадицию Амины Герихановой

Европейский суд по правам человека применил к чеченской беженке Амине Герихановой правило 39 по мотивам ее безопасности. Тем самым приостанавливается процесс ее экстрадиции властями Румынии по запросу России. Эту информацию фонду «Вайфонд» подтвердила международная правозащитная организация Amnesty International.

Правило 39 – это инструмент срочной помощи ЕСПЧ, позволяющий остановить нанесение непоправимого вреда человеку, жизнь и здоровье которого находятся во власти государства и подвергаются риску. Если человека намерены выслать в страну, где ему угрожают пытки и казнь, то в случае применения этого правила судом органы государства, где находится человек, должны отложить или отменить высылку, пояснила директор недавно закрытого в России представительства Amnesty International Наталья Звягина.

Издание Кавказ.Реалии цитирует слова исследователя Amnesty International по России Натальи Прилуцкой, которая занимается делом Амины Герихановой:

"Пока экстрадиция приостановлена до 15 июня и до конца мая стороны должны предоставить в ЕСПЧ дополнительную информацию. Суд рассмотрит документы и оценит, есть ли обоснования для экстрадиции Амины. Это не окончательное решение проблемы, но это большой плюс – по крайней мере еще месяц она остается в относительной безопасности".

Наталья Звягина напомнила, что Амина Гериханова ранее подала заявление на предоставление ей в Румынии убежища. Есть шанс, что вопрос об убежище будет рассмотрен и решен позитивно.